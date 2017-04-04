От Верди до Адана – «Корсар»

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 04.04.2017

«Любовь – море. Кто не умеет плавать, тот утонет». Авторы программы «Бал» приглашают в увлекательное плавание на корсарском корабле.

Представьте себе – роскошный дворец султана: кругом цветы, ароматы, свечи, весь блеск и очарование Востока. И не устоять – нега сладостная обволакивает вас.

Поэма Байрона «Корсар» привлекла двух великих музыкантов. Казалось бы, что общего может быть у Джузеппе Верди и Адольфа Адана? Более разных людей трудно сыскать. Но ведь и эпохи были разные. Однако, как отметил один мудрый писатель, «в разные эпохи, поступки у людей могут быть одинаковые, а вот мотивы – всегда разные».

Всё о любви: и у Адана, и у Верди. Но у Верди это окрашено в патриотические и социально яркие тона. А у Адана – только любовь, потому что, как говорил этот великолепный музыкант, «что может быть интереснее на свете человеческих чувств».

О творческих акцентах и особом шарме корсарской поэтики – размышляем в нынешнем выпуске передачи.

Эфир сегодня, 4 апреля, в 18:30 (мск)

Фото: mikhailovsky.ru