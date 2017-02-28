Музыкальные фантазии Анатолия Лядова. «Про старину»

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 28.02.2017

«Когда рассуждаешь, подумай о прежде бывшем и сравни его с нынешним; и все, что не явно, явным сразу окажется», – гласит древняя мудрость. «Про старину» – симфоническая баллада Анатолия Лядова. Сегодня вечером вас ждет роскошный бал и пышный пир князя Владимира.

«Пришел Корсаков и наговорил мне столько приятного: “Вы только один можете написать настоящую русскую музыку. Только вы понимаете настоящий русский стиль”. Похвала – воздух, в котором расцветают розы добродетели. Похвала меня не портит…», – отмечал Лядов.

Анатолий Лядов живет в деревне. Лето. Ярко. Солнечно. Спокойно. Маленькая избушка рядом с домом – его кабинет. Светлая комната, рояль, стол…

Лядов писал: «Я выписал портреты своих любимых людей – Оскара Уайльда, Бёклина, Метерлинка; вставил в рамочку – и на письменный стол. Они мне помогают».

А на одной из фотографий той поры композитор сделал надпись: «Жив, здоров, много читаю, мало сочиняю, порядочно скучаю и медленно умираю».

Время от времени им овладевала страшная тоска, и тогда он уходил в лес. Собака Дружок сопровождала его. Долго бродили, далеко. Возвращался повеселевший, начинал насвистывать. Это был хороший признак – значит, «что-то удалось услышать», как говорил Лядов. И фантастические видения наполняли пространство маленького кабинета.

Эфир сегодня, 28 февраля, в 18:30 (мск)