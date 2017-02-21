Анатолий Лядов и его «Волшебное озеро»

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 21.02.2017

«Опять мне блеснула, окована сном, Хрустальная чаша во мраке лесном…». История, рассказанная Анатолием Лядовым, очаровала публику. В 1909 году, 21 февраля, состоялась премьера симфонической сказки «Волшебное озеро». Дирижировал Николай Черепнин. Непонятные таинственные мелодии звучат то ли наяву, то ли во сне слышатся.

«Мое “Озеро” совсем готово. Ах, как я его люблю, — писал Лядов. — Как оно картинно, чисто, со звездами, и таинственно в глубине. А главное — без людей, без их просьб и жалоб — одна мертвая природа, холодная, злая, но фантастичная, как в сказке».

На лесной бал собираются удивительные, странные, обворожительные существа: духи феи, русалки.

«И озеро в тихом вечернем огне / Лежит в глубине, неподвижно сияя, / И сосны, как свечи, стоят в вышине, / Смыкаясь рядами от края до края…»

Лядов прочитал русскую старинную сказку «О Зорюшке», и образ этой тихой, скромной, пленительной девушки очаровал его. Заря, Зорюшка – сестрица Солнца. Она выводит по утру Солнце на белых лошадях, и его яркими лучами озаряется вся земля. Вечером, когда все устали и утихли, она берет Солнышко под ручку и уводит его уже на черных лошадях. Наступает ночь. Заря восседает на золотом стуле, расстилает по небу розовую фату. Существует заговор: «Чтобы она, Заря, покраснела от волшебных чар и враждебных покушений». Если несколько раз прочитать этот заговор, то можно прогнать всякое зло. Во всяком случае, в это верили наши предки.

«Заря – грустная собеседница, поэтому она мне мила», – говорил Лядов. И сочинил музыку.

Эфир сегодня, 21 февраля, в 18:30 (мск)