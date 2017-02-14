Балеты Леонида Мясина и Анатолия Лядова. «Русские сказки»

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 14.02.2017

«Звоны, звоны-перезвоны, звоны-вздохи, звоны-сны…». «Русские сказки» очаровали Париж. Успех балета Леонида Мясина на музыку Анатолия Лядова был фантастический! Газеты писали: «Этот балет пленяет, уводит за горизонты, навевает фантастические грёзы…» Очередной выпуск программы "Бал" рассказывает о триумфе этого сочинения.

Михаил Ларионов. Эскиз декорации к миниатюре «Баба Яга» из танцевальной сюиты «Русские сказки», сезон 1917

Представьте себе – на лесной бал пришли, прилетели и даже приползли невероятные причудливые создания. И у каждого – своя история, своя сказка, своя судьба, свой намёк и своя тайна.

Есть ли смысл разгадывать эти тайны?

«Я ведь просто Лядов. Только музыкант Лядов. И хочу жить в сказке. А остальное всё мне чуждо, к моему стыду», – любил говорить Анатолий Лядов.

Дягилев хотел, чтобы Лядов сочинил балет на сюжет старинной фантастической сказки «Жар-птица». Уговаривал очень настойчиво: «Поверьте, – говорил он, – нужен настоящий русский балет. Мы все вас считаем теперь нашим первым самым интересным и самым свежим музыкантом, большим талантом».

А Лядов отказывался, медлил и тянул. Все кругом говорили: «Ну, Лядов – лентяй! Он даже в консерваторию не любит ходить, потому что нужно прийти и поговорить со студентами. Студенты сами ходят к нему домой. Лядов не любит писать – ему скучно».

«А мне кажется, что Лядов не был лентяем, – размышляет Ирина Кленская. – Большой труженик был, огромный труженик. Но с чрезвычайной осторожностью относился к звуку, дару, нотам».

Лядов говорил: «Нужно писать так, чтобы каждый такт был в радость, чтобы каждый такт имел особенный смысл. Но так быстро не получается».

Поэтому медлил и откладывал. В итоге балет «Жар-птица» написал молодой композитор Игорь Стравинский. Как мы помним, это положило начало его триумфального восхождения на пьедестал музыкального искусства ХХ века.

Это было в 1910 году. А спустя семь лет, в 1917 году, балетмейстер Леонид Мясин поставил в Париже одноактный балет «Русские сказки» на музыку Анатолия Лядова — «Кикимора», «Бова-королевич» и «Баба-яга» из цикла симфонических поэм композитора по мотивам сказок А.Н. Афанасьева...

Эфир сегодня, 14 февраля, в 18:30 (мск)