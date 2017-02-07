Хождение по мукам: «Зимний путь»

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 07.02.2017

Из эпохи в эпоху вновь и вновь люди проходят новогодней дорогой «Зимнего пути», проложенной некогда Францем Шубертом. Авторы программы «Бал» размышляют о том, почему эти грустные, исполненные отчаяния и тоски песни так любят исполнять даже в праздничные дни.

В чем заключается магия этого произведения? В прекрасной шубертовской мелодии? В самой ли атмосфере зимы, снега и Рождества? Или всё это связано с гнетущими мыслями и тревожными ожиданиями, которые овладевают нами на излете каждого года?..

Алексей Пензенский решил обратиться к толкованию явления “зимнего пути” с практической точки зрения:

«Вообще надо сказать, что зимний путь до эпохи асфальта, скоростных трасс, автомобилей и автобанов, всегда был делом радостным. Ни для кого не секрет, что зимой путешествия длились гораздо короче по времени, нежели по весенней или осенней грязи. Дороги в Европе развозило не меньше, чем в России.

А вот еще один пример из другой эпохи… Гитлер требовал от своих генералов напасть на Францию сразу после того, как он разгромил Польшу – осенью 1939 года. Они отказывались, утверждая, что это невозможно из-за погоды. Он их обвинил в саботаже и сам приехал на западную границу Германии, где его “Мерседес” и увяз в грязи по самый двигатель.

Зимой же картина была совершенно иная: сани, накатанные дороги; в первой половине XIX века, когда длился еще малый ледниковый период, активно замерзали многие реки, которые превращались в основные путевые трассы. По ним путешествие иной раз длилось в два-три раза быстрее.

Но тяжко приходилось тому путнику, который оказывался зимой без саней…»

Эфир сегодня, 7 февраля, в 18:30 (мск)