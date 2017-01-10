В поисках Синей птицы…

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 10.01.2017

Что происходит в первую минуту пробуждения ото сна? Как совершить тот самый шаг от обыкновенного к совсем необыкновенному? Что происходит с игрушками под покровом ночи, когда дети засыпают? Пьеса «Синяя птица», написанная в 1908 году в форме детской сказки, проникнута глубокой идеей автора – бельгийского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Мориса Метерлинка – «быть смелым, чтобы видеть скрытое»…

В ночь под Рождество мальчика и девочку Тильтиль и Митиль посещает Фея Берилюна. Внучка Феи больна и спасти её может только Синяя птица. Благодаря волшебному подарку Феи дети получают возможность видеть душу вещей. Неживые предметы Часы, Огонь, Вода, Хлеб преображаются в живых существ со своим характером. Все вместе они отправляются в опасное путешествие за сказочной Синей птицей…

«Синяя Птица» – феерия-сказка, воплотившая в себе философию мечты. Подобно великому флорентийцу Данте, Метерлинк проводит своих героев и через Царство Мертвых, и через Страну Блаженств, через Прошлое, Настоящее и Будущее. Вместе с тем в оживших антропоморфных стихиях – Огне, Воде, Свете, Ночи, Времени проступают архаические черты языческих Божеств, а в животных, растениях и вещах – отблески Древних тотемов. Философия помноженная на Фантазию обернулась эффектом необычайной выразительности и красоты.

Творение Метерлинка захватывает до головокружения. Особенно в зрелищном исполнении. Правда, добротных экранизаций не так много. Непревзойденным остается до сих пор знаменитый спектакль МХАТа в постановке К.С. Станиславского…

Эфир сегодня, 10 января, в 18:30 (мск)