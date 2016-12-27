"Дары волхвов"

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 27.12.2016

Рождество – неповторимое время в году, когда все мы немного волхвы. Оперу «Дары волхвов» по одноименному рассказу О. Генри написал замечательный финский композитор Эйноюхани Раутаваара. Автор необыкновенного Концерта для птиц, он известен своим нежным отношением к жизни…

«Дары волхвов – это нежное состояние души, – говорит композитор. – Когда я писал эту оперу, я вспоминал детское ощущение радости, Нового года, желания заново начать жизнь; я вспоминал радостное и нежное, чтобы стать чуть-чуть добрее, лучше, мудрее. Не знаю, получилось ли это у меня…».

«Я думаю, это у него получилось, – убежден историк Алексей Пензенский. – Ведь вся суть праздника Рождества заключается именно в том, чтобы рождаться вновь – в отличие от Пасхи, которая учит нас не бояться смерти. Вы, наверное, замечали, что на Западе праздник Рождества имеет некий приоритет перед праздником Пасхи, что, конечно, открыто никак не оглашается. Однако дело в отношении к этому празднику: негласно Рождество считается главным религиозным церковным праздником. У нас же – наоборот, Пасха важнее. Но, Рождество, безусловно, любят все, особенно дети!..»

Как говорил О. Генри, «волхвы – мудрые люди, и подарки их тоже мудрые». Каждый подарок – это намёк, нужно лишь его разгадать…

Эфир сегодня, 27 декабря, в 18:30 (мск)