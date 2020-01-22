«Танец с саблями»: эксклюзивно для любителей классики

Слушатели радио «Орфей» стали первыми в России, кто увидел фильм «Танец с саблями». Закрытый показ прошел в кинотеатре «Формула Кино Горизонт».

Об идее ленты рассказывает режиссер Юсуп Разыков:



«О чём думает художник, когда он создаёт своё произведение? Я хотел ответить на этот вопрос. Что композитор пережил, чтоб создать такое произведение за восемь часов?»

На родине композитора, в Армении, фильм оказался успешным.

«Мы только что показали картину в Ереване. К нам подходили люди и говорили, что этот фильм должен посмотреть каждый армянин. Я очень рад, что теперь мы показываем фильм в Москве», — продолжает режиссер.

В широкий российский прокат картина выйдет 30 января.

Узнать об истории создания фильма