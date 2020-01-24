Первый голос барокко

«Фаринелли — бог!» — кричали зрители на спектаклях с участием легендарного певца ХVIII века, чья слава живёт и сегодня. Он был самым известным из певцов-кастратов с вокальным диапазоном в три с половиной октавы. Его голосу приписывались магические свойства, им восторгались все королевские дворы Европы, он пленял вельмож и простолюдинов, мужчин и женщин, итальянцев и иностранцев. 24 января исполняется 315 лет со дня рождения Карло Броски Фаринелли.

Карло Броски родился 24 января 1705 года в Андрии на территории современной Апулии в Италии. Родители мальчика принадлежали к местной знати, отец и мать были почётными гражданами Неаполя. Семья была музыкальной — отец, кроме того, что занимал пост губернатора, был капельмейстером местного собора. Брат будущего певца — Риккардо — учился композиции в консерватории Санта Мария ди Лорето. Риккардо был на семь лет старше Карло. Некоторые биографы именно старшему Броски приписывают решение сделать из брата певца с ангелоподобным голосом — в 1717 году после смерти отца Риккардо становится главой семейства. Медицинские операции по кастрации мальчиков считались в те времена обычным делом и проводились по всей Италии. Ватикан этой практике не препятствовал, получая божественно звучащие в церкви голоса, а появление нового музыкального жанра — оперы — только увеличило число людей, жертвующих ради искусства возможностью иметь детей и, в конце концов, семейным счастьем.

Карло Броски дебютировал на сцене в 15-летнем возрасте. В 1720 году он исполняет во дворце принца Торелла серенаду «Анжелика и Медор» итальянского композитора Никола Порпора, который был учителем Фаринелли. Этот вечер был ознаменован не только дебютом певца, но и тем, что он встретил человека, до конца дней остававшегося его ближайшим другом — молодого поэта Пьетро Метастазио, который написал текст серенады, а впоследствии — либретто всех самых значимых опер, написанных специально для Фаринелли.

Уже в «Анжелике» Карло Броски выступает под псевдонимом Фаринелли. Сценическим именем пользовались практически все певцы-сопранисты эпохи барокко, как правило, желая выразить уважение человеку или семейству, повлиявшему на их профессиональную судьбу. По одной из версий, Карло Броски во время учёбы у Порпора в Неаполе пользовался покровительством трёх братьев адвокатов Фарина, которые оплачивали его уроки.

В 17 лет Фаринелли прославился по всей Италии. Известность ему приносят выступления в римском театре «Алиберти». Карло Броски исполняет женские сопрановые партии в операх Порпора «Эумена» и «Флавио Оничио Олибрио», а также в «Софонисбе» Предьери.

В спектакле «Флавио Оничио Олибрио» состоялось знаменитое состязание Фаринелли с немецким трубачом. В течение нескольких вечеров соперники брали всё более громкие ноты и трели, пытаясь превзойти один другого блеском и силой звука. Слушатели сначала относились к происходящему на сцене, как к дружескому состязанию, но затем, увлёкшись, начали делать чуть ли не денежные ставки. Однажды трубач, выбившись из сил, посчитал, что его соперник тоже вымотался и музыкальное «сражение» закончено. Тогда Фаринелли, не переводя дыхания, исполнил несколько невероятно быстрых и трудных пассажей и замолчал лишь под гром аплодисментов. «Этот момент утвердил его превосходство над всеми современниками, сохранившееся до конца его жизни», — пишет британский композитор и музыковед ХVIII века Чарльз Бёрни в своей «Всеобщей истории музыки».

Начиная с 19-летнего возраста Фаринелли много гастролирует по Европе. В 1730 г. Карло и его брат композитор получают звание академиков и становятся членами Академии Филармоника в Болонье.

С 1734 по 1737 год Карло Броски работает в Лондоне, в оперной труппе, которой руководит Порпора. Фаринелли прибывает в Англию как звезда, певец, обладающий по общему мнению, первым голосом в мире. Его принимает король и свита, двор награждает сопраниста оглушительными аплодисментами. На публике Фаринелли появляется в оперном Haymarket Theatre, где даже дорогие билеты были раскуплены знатью на весь сезон.

Лондонская пресса сообщает об огромных гонорарах Фаринелли. Его заработок в театре составляет 1500 гиней за сезон, что сравнимо с годовым доходом английского лорда. Подарки от поклонников, вероятно, увеличивали его доход более чем до 5000 гиней ― громадная в то время сумма.

Фаринелли остаётся в Англии в течение трёх лет. Точная причина его отъезда неизвестна. Некоторые историки полагают, что певец, которого отличала исключительная порядочноть и скромность, не захотел участвовать в конфликте оперных театров, вспыхнувшем в Лондоне между Оперой знати, которой руководил Гендель, и новой оперой, в которой работали Порпора и Фаринелли.

В 1737 году Карло Броски становится придворным певцом короля Испании Филиппа V. Королева Елизавета Фарнезе верила, что божественный голос Фаринелли способен вылечить тяжёлую депрессию мужа. Музыкант должен был каждую ночь исполнять королю серенады. По воспоминаниям современников, когда Филипп V впервые услышал Фаринелли, он пришёл в восторг, спросил, какой награды требует певец и обещал исполнить любое его желание. Фаринелли попросил короля лишь побриться и провести наконец совещание в Совете. С этого момента, как пишут историки, болезнь короля поддалась лекарствам, а Фаринелли сделался первым министром, но больше никогда не пел на публике.

После смерти Филиппа V на трон вступает его сын Фердинанд VI и значение королевского музыканта становится ещё больше. Новый испанский монарх и его жена Барбара Браганза были увлечёнными музыкантами. Все трое часто музицировали: королева и Фаринелли пели дуэтом, а король аккомпанировал им на клавесине. Впоследствии Карло Броски убеждает короля создать оперный театр. Фаринелли выписывает из Италии лучших композиторов и певцов, а Метастазио сочиняет либретто. На испанской придворной сцене Фаринелли поставил 23 оперы и написал как минимум 5 кантат. При этом театр был открыт для простых горожан, цены на билеты были доступны.

По воспоминаниям современников, Фаринелли был строгим руководителем. Пройдя труднейшую вокальную школу, он был убеждён, что певцы не должны выступать на стороне, потому что это портит голос. А одной из приглашённых солисток директор труппы запрещал даже репетировать в комнате, выходящей на улицу.

После смерти короля Фаринелли пришлось покинуть Мадрид. Cводный брат умершего Карл III, который наследовал трон, потребовал, чтобы музыкант вернулся в Италию. Певец поселяется в Болонье. Здесь, на вилле, купленной ещё в 25-летнем возрасте, он проведёт последние 20 лет своей жизни.

Все старые друзья и близкие родственники музыканта уже умерли, и ему приходится начинать новую жизнь. Карло Броски находит утешение в поддержке талантливой молодёжи. К тому же он увлёкся коллекционированием клавесинов, которых у него множество и которых он называет именами знаменитых художников.

Карло Броски Фаринелли умер 16 сентября 1782 года в Болонье. Ценности, документы и архив музыки, собранные им, пропали без вести. Первое место захоронения музыканта было разрушено во время наполеоновских войн. В 1810 году его останки были переданы на кладбище Ла Чертоза в Болонье.

К великому сожалению, мы никогда не узнаем, как звучал голос Фаринелли. В эпоху барокко ещё не существовало звукозаписи и фотографии. Остались только портреты и гравюры Карло Броски, а в Государственном архиве Болоньи хранятся завещание музыканта, полная инвентаризация его огромного богатства и почти полторы сотни писем «дорогого близнеца» Метастазио.