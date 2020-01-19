Музыкальный талант из Ливерпуля

Его имя в десятке лучших дирижеров всех времён. Он возглавлял и возглавляет выдающиеся оркестры, среди которых Берлинский филармонический и Лондонский симфонический. 19 января британскому дирижеру Саймону Рэттлу исполняется 65 лет.

Рэттл родился в Ливерпуле в семье военного, а образование получил в Ливерпульском колледже, где, помимо общеобразовательных предметов, обучался игре на скрипке и фортепиано. В это же время он начал выступать с местным молодежным филармоническим оркестром в качестве перкуссиониста. В 16 лет Саймон решает углубить музыкальное образование и поступает в Королевскую музыкальную академию. Через три года он побеждает на Международном конкурсе

дирижеров имени Джона Плейера.

Его дирижерская карьера быстро идет в гору. Саймон Рэттл сотрудничает с оркестрами не только Англии, но и Америки, и Канады. Широкая известность приходит к дирижеру, когда он руководит Бирмингемским симфоническим и превращает коллектив в один из лучших европейских оркестров.

В 1987 году Рэттл впервые выступает с Берлинским филармоническим, а спустя двенадцать лет становится его главным дирижером, сменив на посту Клаудио Аббадо. Музыкантам настолько нравится работать с Саймоном Рэттлом, что после заключения очередного контракта, согласно которому дирижер остается во главе коллектива до 2012 года, они голосуют за то, чтобы Рэттл руководил оркестром на шесть лет больше, что в итоге и происходит. Последний концерт с Берлинскими филармониками он дает летом 2018 года.

Саймон Рэттл — человек азартный. Со второго раза ему удалось установить мировой рекорд, собрав самый большой молодежный оркестр, в который вошло 4000 музыкантов. В настоящее время Саймон Рэттл руководит Лондонским симфоническим оркестром.

Текст — Наталия Сергеева