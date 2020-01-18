Ученик Марса и Орфея

Он был виднейшим мастером фортификации, а также центральной фигурой музыкальных обществ своего времени. В его арсенале были не только труды по обороне, но и многочисленные музыкальные произведения. 18 января исполняется 185 лет со дня рождения главного пропагандиста идей «Могучей кучки» Цезаря Антоновича Кюи.

Родители Кюи не были музыкантами, отец хоть и играл на клавишных, и даже сочинял музыку, но в первую очередь был военным. Однако именно он дал сыну начальные уроки по игре на фортепиано. Историю музыки, контрапункт и композицию талантливому мальчику бесплатно преподавал Станислав Монюшко. Как и семейство Кюи, польский композитор жил в Вильно. Но музыкальное образование пришлось отложить из-за переезда в Петербург. Впереди юношу ждали поступление в военное учебное заведение и армейская карьера.

На этом поприще Цезарь Антонович добьётся феноменальных успехов. Дослужится до инженер-генерала, станет известным преподавателем, профессором фортификации и напишет выдающиеся труды по этому предмету. По учебникам Кюи учился почти весь офицерский состав. К примеру, знаменитый генерал Михаил Скобелев в 1877 году упросил своего учителя принять участие в турецкой кампании, где Кюи укреплял русские позиции под Константинополем. Цезарь Антонович читал лекции по фортификации многим великим князьям и даже будущему императору Николаю Второму.

И в то же самое время, когда Кюи с успехом пролагал путь военного и преподавателя, он никогда не оставлял музыку. К ней Цезарь Антонович относился не как к хобби. Музыка была для неотъемлемой частью жизни. Мазурки и ноктюрны молодости переросли в оперы, оркестровые и хоровые произведения, многочисленные романсы.

Кюи невероятно активен в музыкальной жизни своей эпохи: участвует в «Могучей кучке» и пропагандирует её идеи, состоит в Беляевском кружке, занимает пост председателя дирекции, а затем и почётного члена Санкт-Петербургского отделения Императорского музыкального общества.

Композитор страстно рецензирует петербургские концерты и оперы. Его просветительская деятельность не ограничивается только Россией. Во Франции Кюи издает книгу «Музыка в России», в которой отстаивал право считать творчество Глинки всемирным достоянием. Но далеко не обо всех своих современниках Кюи рассуждает столь объективно и восторженно. Так, он критикует «Евгения Онегина» Чайковского за «хныканье», Вагнера за «изысканность и извращённость», а услышав музыку Рахманинова, пишет, что она могла бы привести «в восторг обитателей ада».

Цезарь Кюи – удивительный человек, страстно и ревностно служивший двум богам: Марсу и Орфею. Композитор прожил 83 года, жил при Николае Первом и Александре Втором, видел закат Российской империи, застал Ленина и Революцию. В последние годы Цезарь Антонович был словно над течением жизни и её потрясениями. После Октября композитор вступил в Красную армию и до своей смерти в 1918 году продолжал преподавать мастерство фортификации.

Текст – Никита Курочко