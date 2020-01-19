Дмитриев: учиться у лучших и стать лучшим

Выдающийся дирижёр и бессменный художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии на протяжении 40 лет – Александр Дмитриев 19 января отмечает 85-летие! С юбилеем, маэстро!

Будущий дирижер родился в сложные предвоенные годы в Ленинграде, несмотря на это музыка в его семье звучала постоянно. Отец мальчика играл в оркестре великого Евгения Мравинского. Сам же Александр Дмитриев с детства тянулся к хору: он блестяще окончил Хоровое училище имени Глинки и поступил в Ленинградскую консерваторию сразу на два отделения: дирижёрско-хоровое и историко-теоретическое. Не многие студенты решались на учёбу по двум направлениям сразу, но Дмитриеву это удавалось легко. Кто бы мог представить, что через год после окончания учёбы он уже будет набираться опыта у самого Мравинского. Впоследствии, Александр Сергеевич не раз будет заменять маэстро на посту дирижёра Симфонического оркестра Ленинградской филармонии.

Спустя несколько лет после окончания аспирантуры, Александр Дмитриев попадает на стажировку в Венскую академию музыки и исполнительского искусства. В австрийской столице он учится у, пожалуй, лучшего наставника – под своё крыло молодого ленинградского дирижёра берёт Ханс Сваровски.

Вплоть до 1971 года Дмитриев выступает с Симфоническим оркестром Карельского радио и телевидения: это первый коллектив, который ему доводится возглавлять. Следующим дирижёру покорился ленинградский Малый театр оперы и балета, сегодня более известный как Михайловский. До вершины добраться удалось в 1977 году: Александр Дмитриев получает пост художественного руководителя и главного дирижёра Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Возглавлять его он будет ещё 41 год, вплоть до 2018-го.

За свою долгую карьеру Дмитриев много выступал по России и за рубежом. Маэстро отмечал, что любит путешествовать, но почти всегда делает это по работе, ведь он неразрывно связан с оркестром. Спустя полвека работы с музыкой, Александр Сергеевич нередко дирижирует по памяти: «Для меня как для дирижёра всегда был непререкаемый принцип: держать не голову в партитуре, а партитуру в голове».

Этот принцип не перестаёт восхищать, ведь маэстро работает с колоссальным репертуаром. Некоторые произведения Дмитриев представил ленинградской аудитории впервые: это оратория «Сила музыки» Георга Фридриха Генделя, Восьмая симфония Густава Малера, «Предварительное действо» Александра Скрябина и опера «Пелелеас и Мелизанда» Клода Дебюсси.

Текст: Анна Чичагова