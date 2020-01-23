Служитель искусства

Серов родился в семье крупного правительственного чиновника. Дед будущего композитора был известным ученым-естествоиспытателем, отец — юристом. С раннего детства мальчика приобщали к естественным наукам, живописи, классической литературе.

В семь лет Серов начинает обучаться игре на фортепиано. Занятия он прекращает в 1835-ом году, когда поступает в Училище правоведения. Там юноша знакомится с Владимиром Стасовым, ставшим впоследствии известным музыкальным и художественным критиком. Знакомство перерастает в горячую дружбу. Будучи студентом, Серов, несмотря на протесты отца, тайно продолжает музыкальное образование. Играет на фортепиано и виолончели, пробует писать первые сочинения.

Окончив училище, юноша поступает на службу в Министерство юстиции, но в глубине души мечтает стать композитором. Через некоторое время, решив полностью посвятить себя музыке, Серов уходит в отставку.

«...Высокое, высочайшее искусство — музыка! Блажен тот, кто им обладает вполне, или, сказать более поэтически: блажен тот, кого любит эта муза!», — пишет в то время полный надежд начинающий композитор своему другу Владимиру Стасову. К началу 40-х годов появляются первые опусы: две сонаты, романсы, а также фортепианные переложения великих творений Баха, Моцарта, Бетховена. Двумя годами позже Серов знакомится с Михаилом Глинкой. Великий композитор тепло принимает молодого музыканта. «О, с тех пор как я по случаю познакомился с Глинкой, я в него верую как в божество!» — восторженно восклицал Александр Николаевич. Через некоторое время Серов лично встречается с ещё одним знаменитым русским композитором — Александром Даргомыжским.

Со второй половины 1850-х годов Серов начинает всё больше времени уделять музыкальной критике. Появляются десятки различных статей.

Композитор едет за границу, где знакомится с Листом и Вагнером. Так рождается его известная работа «Письма из-за границы».

Серов вводит в русскую литературу термин «музыкознание», поднимает множество важных вопросов в этой сфере. В одной из статей критик так формулирует свою задачу: «Музыкальная образованность в массе русских читателей распространена чрезвычайно мало... Но ведь надо же стараться о распространении этой образованности...».

Публицистическая деятельность отнимает у Серова очень много сил, какое-то время он почти не сочиняет музыку. Однако настоящая композиторская слава ещё ждёт его впереди. «Я доставил себе некоторую известность, составив себе имя музыкальными критиками, писательством о музыке, но главная задача моей жизни будет не в этом, а в творчестве музыкальном», — пишет Александр Николаевич в 1962 году. В этот же год он завершает оперу «Юдифь» по пьесе итальянского драматурга Джакометти. Затем появляется спектакль «Рогнеда», посвященный событиям из истории Древней Руси. А уже перед самой смертью композитор пишет оперу «Вражья сила» по драме Островского. Все постановки проходят в Петербурге на сцене Мариинского театра с огромным успехом.

Со временем Серов-критик затмил Серова-композитора. Сегодня его музыка не так широко известна. Но, тем не менее, то, что Александр Серов сумел уместить в одну жизнь, не каждый сможет сделать и за несколько жизней. Он был предан искусству и служил, его целям. В одной из своих работ Александр Николаевич писал: «Вступивши в строй, стоя у бреши, нельзя покидать своего знамени. Сознавая даже недостаточность своих сил, нужно бороться до конца».

Текст: Марина Сёмина