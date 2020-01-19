Патриарх квартетной музыки

Он всю жизнь был тесно связан с этим жанром камерного музицирования, которым занимались и его отец с тремя своими братьями, и педагоги, у которых он учился в Московской консерватории, и однокурсники, учившиеся вместе с ним, и многочисленные ученики, впитавшие от него любовь к игре в ансамбле из 4-х струнных инструментов. 19 января исполняется 95 лет со дня рождения замечательного российского виолончелиста, педагога, общественного деятеля, основателя и бессменного участника знаменитого квартета имени Бородина, вошедшего в книгу рекордов Гиннеса, Валентина Александровича Берлинского.

Его родина - далекий сибирский Иркутск. Здесь, в дружной еврейской семье Берлинских все любили музыку, а отец и дядя мальчика даже окончили Петербургскую консерваторию – один как скрипач, другой как пианист и композитор. По их стопам пошел и маленький Валя, обучаясь в местной музыкальной школе игре на виолончели, а потом - в Москве, в недавно открывшейся ЦМШ. Окончив её в самом начале Великой Отечественной войны, юноша всё же поступает в Московскую консерваторию, вместе с которой едет в эвакуацию. В столицу он возвращается только через 3 года, в 1944-м, и с этого момента навсегда становится москвичом. Тогда у него и рождается идея студенческого квартета, нашедшая единомышленников в лице скрипача Дубинского, виолончелиста Ростроповича, альтиста Баршая и других однокашников. Своё решение быть до конца верными друг другу они подтвердили, расписавшись кровью на листке бумаги, который и сейчас хранится в доме Валентина Александровича. И хотя состав «четверки» периодически менялся, сам коллектив живет уже свыше 70 лет, подтверждая идею основателей о его «вечности».

Через 2 года после создания консерваторский ансамбль становится уже филармоническим, а к своему 10-летию получает имя Александра Бородина ‑ автора «Князя Игоря» и одного из основоположников квартетного жанра в русской музыке. Визитной карточкой «бородинцев» с тех пор является ноктюрн из его 2-го струнного квартета, который звучит чуть ли не в каждом их концерте. С ними сотрудничают крупнейшие советские музыканты - Нейгауз, Рихтер, Юдина, Ойстрах, Коган, Козловский, Кнушевицкий, Гилельс, Светланов и другие. Они дают сотни концертов по всему миру, выступают в десятках стран, записываются на пластинки, в их репертуаре до полутысячи произведений – классических и современных. Для них специально пишут композиторы Александров, Шебалин, Вайнберг, Шнитке, Левитин. Особое место в деятельности коллектива занимает сотрудничество с Шостаковичем, который часто советуется с музыкантами, выступает вместе с ними. Многие его произведения они первыми открывают для зарубежных слушателей, в том числе и цикл из всех его 15 струнных квартетов, который они исполняли несколько раз. Всеобщее признание ансамбля подтверждается в 1995 году, в его полувековой юбилей, когда он входит в книгу Гиннесса за свой уникальный по продолжительности срок непрерывной работы, как и сам худрук, неизменно играющий в нем всё это время виолончельную партию. Всего же «бородинский» стаж Валентина Александровича составил более 60 лет, прервавшись только за год до его кончины.

Однако, постоянная игра в коллективе не мешала Берлинскому преподавать. Он много лет ведет квартетные классы в Ипполитовке и Гнесинке, готовя там новые исполнительские кадры. Им выпущено всего около десятка новых квартетов, которые и сегодня успешно выступают на сцене под разными названиями – «Доминант», «Каприс», «Романтик», «Вероника»... А 10 лет назад в Швейцарии появился квартет, носящий имя самого Берлинского.

Он умер в самом конце 2008 года, лишь месяца не дожив до своего 84-летия, и похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве рядом со своими родителями и многочисленными родственниками.

В честь нынешнего юбилея выдающегося музыканта в специальной музыкальной школе имени Гнесиных организован фестиваль «Валентин Берлинский FOREVER!», который уместился между двумя краеугольными датами его жизни и смерти – с 26 декабря по 19 января.

Юбилей Валентина Берлинского отметим в «Концертном зале» накануне, 18 января, в 22:00 (мск).

Текст – Анатолий Лысенков.