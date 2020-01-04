Умер Валерий Калистратов

Хоровой дирижёр, композитор, профессор Московской консерватории, народный артист России Валерий Юрьевич Калистратов скончался на 78 году жизни.

Валерий Калистратов родился в Белорецке. Как хоровой дирижёр учился в классе профессора Бориса Григорьевича Тевлина в Московской консерватории, которую окончил в 1970 году. После чего продолжил обучение по классу композиции у профессора Альберта Семёновича Лемана и начал преподавать в Гнесинском музыкальном училище. Был художественным руководителем Хора имени Пятницкого. Среди сочинений Калистратова особое место занимает хоровая музыка, которая прочно связана с исконными национальными традициями, русской песней.