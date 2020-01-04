Рафаэль музыки

Перголези родился в итальянском городе Йези. В тринадцать лет юноша поступает в неаполитанскую консерваторию, где учится игре на скрипке и композиции. Семью годами позже Джованни уже пишет своё первое крупное сочинение — духовную драму «Святой Вильгельм Аквитанский». Её с успехом исполняют в монастыре Санта Агнесса Маджоре.

На какое-то время композитор утрачивает интерес к театру и сочиняет инструментальную музыку. Так в короткий срок появляются 33 трио для двух скрипок и баса, великолепная десятиголосная двухорная Месса и Магнификат.

Однако жанр спектакля снова увлекает Перголези. Постановка его первой оперы под названием «Салюстия» проходит в неаполитанском театре Сан-Бартоломео в 1731-ом году. В этот же год итальянская публика встречает премьеру второй оперы Джованни — «Гордый пленник». Здесь композитор ещё следует традициям оперы-seria, но помещает между актами две комедийные интермедии. Именно они так восхищают публику.

Воодушевлённый успехом, Перголези создает из этих интермедий самостоятельную оперу — «Служанку-госпожу». Этот спектакль стал по-настоящему новым жанром. Для зрителей здесь всё кажется необычным — музыка, комедийный сюжет, стремительный темп сценического действия. Одна из первых опер-buffa завоёвывает огромную популярность в Италии. За свою короткую жизнь Джованни Перголези успел создать ещё несколько опер в этом жанре. Среди них «Влюбленный монах», «Фламинио» и другие.

Будучи регентом капеллы Санта Мария в Лорето, Перголези продолжал писать и серьёзные оперы. Однако они не имели такого успеха, как комедийные. Например, «Служанка-госпожа» после триумфальной премьеры в Париже летом 1752 года, уже после смерти композитора, выдержала около двухсот представлений. Именно этот спектакль тогда послужил причиной для знаменитой оперной войны, известной как «война буффонов».

Под конец жизни Джованни возвращается к сочинению духовной музыки. Незадолго до смерти композитор создаёт одно из самых вдохновенных своих произведений — кантату «Stabat Mater» для небольшого камерного состава.

На сегодняшний день это сочинение очень популярно в церковном репертуаре.

На двадцать шестом году жизни Перголези заболел чахоткой. Последние дни он провёл в городке Поццуоли, близ Неаполя. После смерти композитора, несколько лет подряд произведения Джованни Перголези не снимались с репертуара театров, а во всех церквах Италии исполнялась его духовная музыка.

Исследователь итальянского тетра, писатель конца 18 века Эстебан де Артеага восхищался тем, как в стиле Перголези сочетаются величие и простота: «Почему он может быть назван Рафаэлем и Вергилием музыки – он не имел другого руководителя, кроме природы, другой цели, как изображать, сообразуясь с жизнью».

Текст: Марина Сёмина