Барон, ставший музыкальным феноменом Европы

Он учился у Фридриха Вика и Ференца Листа, объехал с концертами все страны Европы и Америку, а еще дружил с Вагнером и обожал творчество Чайковского. 8 января исполняется 190 лет со дня рождения Ганса фон Бюлова.

Он родился в дворянской семье и в юности собирался стать юристом. Но после посещения веймарской премьеры вагнеровского «Лоэнгрина», которым дирижировал Лист, бросил юриспруденцию и целиком посвятил себя музыке. Бюлов брал частные уроки и у Листа, и у Вагнера. Оба восхищались его успехами. Ганс не только играл на рояле, но еще дирижировал, сочинял и преподавал.

Дирижером он был незаурядным — первым встал за пульт без партитуры и на концертах почти всегда исполнял произведения наизусть. Сочинял музыку в разных жанрах: симфонические фортепианные и вокальные опусы.

Бюлов обожал творчество венских классиков и своих современников. Он первым поставил в Мюнхене «Тристана и Изольду» и «Нюрнбергских мейстерзингеров» Рихарда Вагнера. Как пианист и дирижер неоднократно посещал Россию и знакомил европейскую публику с сочинениями русских композиторов.

Петр Ильич Чайковский посвятил Гансу фон Бюлову свой Первый концерт для фортепиано с оркестром. А Ференц Лист называл барона одним из величайших музыкальных феноменов, которые ему приходилось встречать.

Текст: Наталия Сергеева