Секреты мужского танца

К 90-летию со дня рождения педагога мужского классического танца Петра Пестова состоялась презентация книги «Шесть экзаменационных уроков классического танца». Её авторы — Николай Цикаридзе и Илья Кузнецов.

Николай Цискаридзе: «Мы попытались досконально описать в комментариях то, как Петр Антонович приводил к успеху своих учеников. Прежде всего, это железная дисциплина. „Шаг влево, шаг в право — расстрел“ — именно так у нас и было».

Илья Кузнецов: «Этот сборник уроков демонстрирует финал результатов работы Пестова в разные годы: в московский и штутгартский. Учеников он видел особенно, как музыкальные инструменты. Уроки его напоминали живой оркестр. У него было бережное отношение к музыкальному материалу, непохожее ни на кого».

Книга знакомит читателей с методикой Петра Антоновича Пестова, разработанной им в последние годы работы в Московской Академии хореографии незадолго до переезда в Германию. Среди учеников Пестова премьеры Большого театра: Александр Богатырёв, Вячеслав Гордеев, Александр Анисимов, Александр Ветров, Николай Цискаридзе, — и мировые звезды балета: Владимир Малахов и Алексей Ратманский.