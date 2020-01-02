Архипова: архитектор и лучшее меццо ХХ века

Обладательница чарующего голоса, самая титулованная певица Советского Союза и одна из лучших меццо-сопрано ХХ века – 2 января исполняется 95 лет со дня рождения Ирины Константиновны Архиповой.

Музыка стала частью её жизни с самых первых дней. Отец Ирины прекрасно владел четырьмя инструментами – гитарой, балалайкой, мандолиной и фортепиано, и при этом построил карьеру архитектора. Мать обожала музыку и сама была солисткой в Большом театре. Девочку с раннего детства знакомили с искусством, и она с лёгкостью поступила в музыкальную школу при Московской консерватории по классу фортепиано. Неожиданная болезнь положила конец занятиям, но вскоре Ирина сделала новую попытку приблизиться к миру музыки. Девушку приняли в школу имени Гнесиных, где она попадает в класс к одной из основательниц, Ольге Гнесиной. Там и раскрывается певческий дар Архиповой. Она присоединяется к школьному хору, всерьёз задумывается о карьере в Большом театре но… Наступает война и вносит свои коррективы. Семье приходится уехать в Ташкент. Мечты уходят на второй план, за переездом следует поступление в архитектурный институт.

Позже многие скажут, что благодаря архитектурной специальности Архиповой удавалось так технично «выстраивать» свой голос. Как бы то ни было, усидчивость и необыкновенный контроль над собой позволили Ирине продолжать заниматься вокальным искусством и во время учёбы. Заканчивает институт она на «отлично», даже участвует в проектировании жилых домов на столичном Ярославском шоссе. Однако в 1948 году девушка окончательно решает посвятить себя музыке и поступает в Московскую консерваторию. На втором курсе она исполняет арии в Оперной студии и выступает на радио, а в 1954 годудебютирует на сцене Свердловского театра оперы и балета в «Царской невесте» Николая Римского-Корсакова. Так, профессиональную карьеру оперной певицы Ирина Архипова начинает почти в тридцать лет. И карьера эта продлится феноменально долго.

В Большом театре Архипова впервые выступает с ведущей партией в опере «Кармен» и производит настоящий фурор. Эта роль открыла певице двери на главные сцены мира и стала самой узнаваемой в репертуаре солистки. За тридцать лет работы в главном оперном театре страны Ирина Архипова подарила миру ещё много запоминающихся партий. Это и Марфа в «Хованщине», и Любава в «Садко», Весна в «Снегурочке», Графиня в «Пиковой даме», и ещё множество других. Её дар сценического перевоплощения, всегда детально продуманные интерпретации каждой роли и потрясающие образы вместе с великолепным голосом возвели Ирину Константиновну на музыкальный Олимп не только Советского Союза, но и всего мира. С 1955 года она постоянно гастролировала за рубежом, став одной из первых советских певиц, побывавших на родине бельканто. Благодаря редкой вокальной культуре и феноменальной технике ей покорились главные сцены Европы и Америки – Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Карнеги-холл и ещё несколько десятков лучших театров по всему земному шару. Выступать она продолжала до начала 2000-х, её голос сохранял потрясающий колорит и молодость.

Талант Ирины Константиновны не ограничивался вокальным дарованием. Она стала выдающимся педагогом, поддержала и воспитала многих современных исполнителей. Во многом благодаря ей весь мир восхищается голосами Дмитрия Хворостовского и Анны Нетребко. Много лет Архипова возглавляла жюри главных смотров России и Европы: Конкурсов Чайковского и Глинки, а также была в числе судей на бельгийском Конкурсе Королевы Елизаветы и греческом Конкурсе Марии Каллас. В неустанном поиске молодых талантов она поддерживала юные дарования и даже создала собственный фонд, который представил публике много новых имён.

Юбилей великой певицы отметим в программе "Концертный зал" 2 и 3 января в 22:00 (мск)

Текст: Анна Чичагова