Двойной юбилей

Юбилейный вечер двух выдающихся педагогов, Татьяны Зеликман и Владимира Троппа, состоится 22 декабря в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. В концерте примут участие ученики разных лет обоих педагогов. В программе — музыка российских и зарубежных композиторов.

Путь каждого пианиста уникален, считает Владимир Мануилович:

«Нельзя повторить чью-то интерпретацию или чей-то путь. Но заразиться атмосферой поиска можно. Существуют музыковеды, которые разбирают музыку, погружаются в нее. А разве исполнитель — это не тот же хирург, который будто скальпелем изучает сочинения и заходит в психологически тонкие области? Иногда такие открытия удается совершить! Это, собственно, и есть цель музыканта».

Оба преподавателя сокрушаются: слишком много в последние годы исполнительских конкурсов, участие в которых стало едва ли не главной целью молодых музыкантов. Татьяна Абрамовна считает такую соревновательность неуместной и дает простой и мудрый совет начинающим исполнителям:

«Игра на конкурсах и соревновательность — не для музыки. Это не для музыки. Ведь музыка — это не спорт. Молодому музыканту посоветую несколько альтернативный путь — не путь конкурсов. Прежде всего, посоветую ему не забывать, что он занимается музыкой».

Интервью с обоими супругами-пианистами скоро появится на нашем сайте.