Кристи: американец, влюблённый в барокко

Человек, который вновь открыл миру наследие барочных композиторов – выдающийся дирижёр и педагог Уильям Кристи. 19 декабря он отмечает 75-летие!

Уильям Линкольн Кристи родился в 1944 году. Блестяще окончил два престижных университета – Гарвардский и Йельский, но впервые громко заявил о своём музыкальном таланте лишь много лет спустя и на другом континенте. Как и многие молодые люди его поколения, Уильям покинул Штаты в начале 1970-х, протестуя против войны во Вьетнаме. Молодой дирижёр с прекрасным образованием быстро сумел найти своё место во Франции. В то время, как большинство его соотечественников стремилось продвигать в Европе современное американское искусство, Кристи с огромным энтузиазмом принялся изучать французскую музыку эпохи барокко – и обнаружил целый пласт забытых сочинений и композиторов.

Свои первые годы во Франции Уильям Кристи посвящает изучению культуры XVII и XVIII веков, его завораживает придворная музыка, оперы и балеты того времени. Параллельно он работает с известными музыкантами, в том числе с Рене Якобсом. Поворотной точкой в карьере Кристи становится 1979 год, когда он создает собственный ансамбль «Цветущие искусства». Это первый и, пожалуй, самый масштабный из его проектов. Творческая свобода, которую Кристи обрёл со своим коллективом, позволила его таланту ярко раскрыться. Ансамбль начал выступать по всей Европе с интерпретациями забытых барочных произведений и сразу привлёк к себе внимание. Сейчас, почти 40 лет спустя, «Цветущие искусства» считается одним из лучших коллективов, которые исполняют старинную музыку.

Международную известность Уильяму Кристи и его ансамблю приносит опера «Атис» Жана-Батиста Люлли. Премьеры этой постановки гремят по всему миру. Кристи ставит свой первый спектакль в парижской Опера-Комик в 1987 году, и с тех пор не прекращает заниматься оперным искусством. На его счету триумфальные постановки опер «Альцина» Георга Фридриха Генделя, «Ипполит и Арисия» Жана-Филиппа Рамо и множество других.

К началу 1990-х Кристи становится одним из самых востребованных дирижёров Франции и постоянно выступает на престижных оперных фестивалях Европы. В Глайндборне он дирижировал британским «Оркестром эпохи Просвещения», а затем и в Операх Цюриха, Берлина и Лиона.

Уильям Кристи – прекрасный педагог, который воспитал целое поколение музыкантов. Многие маэстро современных барочных ансамблей начинали карьеру в «Цветущих искусствах». Это Марк Минковски, Эммануэль Аим, Кристоф Руссе и другие дирижёры. Сам Кристи признавался, что для него сделать выбор между преподаванием и выступлениями стал одним из самых сложных в жизни. Решение пришлось принять в 1995 году – музыкант уже больше десяти лет был профессором Парижской консерватории, но из-за гастролей с ансамблем качественно готовиться к занятиям у него не оставалось сил.

«Я вспоминаю, как мы вернулись из Токио, и я понял, что у меня есть лишь ночь, чтобы подготовиться к важным занятиям на следующее утро. После этого я ушёл с поста. Не получается быть хорошим учителем, постоянно путешествуя. Вот только через какое-то время я понял, что несчастен».

Вместе со своим коллективом Кристи несколько лет искал способ вернуться к преподаванию. Так в 2002 году появился проект «Сад голосов». Эта вокальная академия раз в два года набирает учеников со всего света. За годы существования она выпустила множество певцов, которым удалось сделать головокружительную карьеру. Кроме того, недавно маэстро создал фонд «Сады Уильяма Кристи», который проводит музыкальные исследования.

«Мы делаем многое, чтобы прекрасные работы мало известных композиторов пробились к свету. Всё, что у меня есть, я отдал этому фонду. Сейчас моя главная цель – это делиться опытом, чтобы работа, которую мы начали с «Цветущими искусствами», могла продолжаться».

Юбилей Уильяма Кристи отметим в программе "Концертный зал" 19 декабря в 22:00 (мск).

Текст: Анна Чичагова