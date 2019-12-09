Михаилу Пиотровскому — 75!

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает сегодня юбилей. Обладателю ордена «За заслуги перед Отечеством» исполняется 75 лет. С днём рождения Михаила Борисовича поздравил Владимир Путин. По его словам, глава Эрмитажа внес неоценимый клад в сохранение культурного наследия страны. Михаил Пиотровский возглавляет крупнейшую художественную сокровищницу России вот уже третье десятилетие. Учёный с мировым именем, специалист по истории и культуре Ближнего Востока — автор книг «Эрмитаж. Собрания и собиратели», «Ислам. Энциклопедический справочник» и многих других.