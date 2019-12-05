Петербург простится с Марисом Янсонсом

Церемония прощания пройдет сегодня, 5 декабря, в Большом зале Петербургской филармонии.

Провожая в последний путь маэстро, музыканты симфонического филармонического оркестра исполнят классику. Почтить память дирижера придут и музыканты Струнного квинтета и медного духового квартета Баварского радио, оркестром которого Янсонс дирижировал последние 16 лет. В церемонии также примут участие Юрий Темирканов, друзья и коллеги маэстро.

Прозвучат фрагменты произведений, неоднократно исполнявшихся оркестром под руководством Мариса Янсонса. 9 декабря дирижера похоронят в историческом некрополе «Литераторские мостки» в Санкт-Петербурге.

ТАСС