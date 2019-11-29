Зимняя сказка в театре Станиславского

Премьерные показы оперетты «Зимний вечер в Шамони» начинаются в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко.

Авторы музыкальной партитуры собрали в один проект произведения знаменитых композиторов, писавших оперетты. Рассказывает режиссер Александр Титель:

«На горных лыжах я катался один раз и давно. И то выбирал относительно плоские места. На обычных беговых и коньках я катаюсь. Шамони мне почему-то нравится с детства. Я бывал там и в других местах. Но мы постановочной командой почему-то решили, что в Шамони будет хорошо. Там была олимпиада, место красивое - не очень на слуху, но в то же время знакомое».

Режиссер считает, что не только место действия собирает «Зимний вечер в Шамони» в единое произведение:

«Важную роль играет желание людей, посетивших этот курорт, общаться, заводить знакомства, влюбляться, надеяться. И всё это в музыке Кальмана, Легара или Мелёккера. Мне кажется, нам легче, потому что когда оперетту ставит, например, театр музкомедии, они привязаны к сюжету или месту действия. Мы же свободны в этом плане. Мы вынимаем героев из предлагаемых обстоятельств и сами создаем для них предлагаемые обстоятельства».

В спектакле можно увидеть влюбленного биатлониста, Купидона, команду Санта-Клаусов и сноубордисток. Одну из ролей в спектакле поет Хибла Герзмава, для которой работа над материалом оказалась увлекательной и непростой:

«С оперным голосом и оперным звуком оперетта должна быть более легкой. И для того, чтобы остаться в оперном материале, но быть интересной в оперетте, для меня это был труд. А еще в оперетте очень важны текст и подача звука».

Премьерные показы «Зимнего вечера в Шамони» начнутся 30 ноября.