Леонид Каневский проведет музыкальное следствие

Новый образовательный цикл «Время великих — история через музыку» начинает московский театр «Новая опера». Первая программа посвящена 120-летию великой пианистки и педагога Марии Юдиной. О ее ярком творчестве и драматичном жизненном пути, вместившим годы правления Сталина, расскажет автор и участница проекта пианистка Басиния Шульман. Ее партнером станет известный артист Леонид Каневский. Литературно-музыкальный вечер «Следствие одной пластинки» состоится 4 декабря. Публика услышит сочинения Моцарта, Шостаковича, Прокофьева.