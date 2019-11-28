Рубинштейн: ренессансный человек XIX века

Один из величайших пианистов в истории и основоположник профессионального музыкального образования в России – сегодня исполняется 190 лет со дня рождения Антона Рубинштейна. Человек потрясающей энергии, Антон Григорьевич преуспел, пожалуй, во всех сферах, доступных музыканту. Он состоялся как исполнитель, как педагог, композитор и просветитель.

Третий ребёнок в большой музыкальной семье, Антон с раннего детства учился играть на фортепиано – сначала у матери, а потом у одного из лучших московских педагогов, Александра Виллуана. В одиннадцать лет вместе с учителем он отправился в своё первое турне по Европе, с концертами они объездили почти десяток стран. Выступления маленького виртуоза повсюду вызывали восторг, его слушали виднейшие музыканты Европы: Фредерик Шопен, Ференц Лист, Роберт Шуман. Вскоре после завершения тура, Антон с матерью и братом перебирается в Берлин, где мальчики берут уроки у знаменитого мастера Зигфрида Дена – того самого, у которого занимался и Михаил Глинка.

По возвращению в Россию, Рубинштейн нередко выступает при императорском дворе. Николай I восхищается его игрой, а Великая княгиня Елена Павловна даже предлагает пианисту покровительство. В 1859 году, благодаря её поддержке, Антон Григорьевич открывает Русское Музыкальное Общество, а спустя пару лет – первую русскую консерваторию. Идея музыкального просвещения захватывает Рубинштейна, и чтобы воплотить мечту в жизнь, он берёт управление консерваторией на себя. Антон Григорьевич становится директором, профессором по классам фортепиано и инструментовки, дирижёром оркестра и хора. Он постоянно занимается с учениками (среди которых молодой Пётр Чайковский), разбирает произведения лучших европейских мастеров. Студенты обожают своего преподавателя: Рубинштейн поддерживает юных музыкантов, устраивает им концерты и жертвует много денег на нужды учащихся.

Сам мастер всю жизнь активно выступал за границей. В 1870-х прошли триумфальные гастроли Рубинштейна по Северной Америке. Вместе со скрипачом Генриком Венявским он сыграл больше двух сотен концертов всего за восемь месяцев. Спонсором стал Уильям Стейнвей, создатель всемирно известных концертных роялей. По возвращении на родину, огромный гонорар позволил Антону Григорьевичу сконцентрироваться на композиции и благотворительности.

Автор колоссального творческого наследия, Рубинштейн не получил полноценного признания своих сочинений при жизни, несмотря на славу пианиста и просветителя. Многие современники считали его работы посредственными, а конфликт с «Могучей кучкой» лишь ухудшил положение Рубинштейна как композитора. Тем не менее, его оперы «Демон», «Нерон» и Вторая симфония полюбились публике и часто звучали в концертных залах.

Даже в преклонном возрасте пианист не прекращал выступать. Знаменитые циклы «Исторических концертов», которые Антон Григорьевич сыграл в 1880-х годах в крупнейших городах Европы и Америки, сделали его мировой знаменитостью. Рубинштейн, пожалуй, первый отечественный музыкант, слава которого стала всемирной уже при жизни. Кстати, все «Исторические концерты» музыкант играл дважды – повторные выступления были бесплатными, их пианист устраивал для педагогов и учащихся. Играть, преподавать и сочинять музыку великий музыкант продолжал вплоть до своей смерти в 1894 году.

«Игра Рубинштейна поражала своей простотой. Звук его был поразительно сочный и глубокий. Рояль звучал у него, как целый оркестр, не только в смысле силы звука, но и тембрового разнообразия. Я могу смело сказать, что более популярного в то время человека, чем Рубинштейн, в артистическом мире не было. Нередко его ругали как композитора, как общественного деятеля, как человека, но его гениальности как пианиста никто не отрицал», вспоминает историк Александр Трубников.

Юбилей Антона Григорьевича отметим в программе "Концертный зал" оперой "Демон" с Дмитрием Хворостовским и Асмик Григорян в главных партиях 28 ноября, 22:00 (мск).

Текст: Анна Чичагова