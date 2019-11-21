Новая «Жизель» в Большом

Большой театр выпускает первую балетную премьеру сезона. Новую версию «Жизель» поставил Алексей Ратманский. По словам хореографа, «Жизель» — один из главных балетов в Большом:

«Когда балет живёт около двух веков, он неминуемо видоизменяется, поэтому какие-то вещи, которые были важны его создателям, утрачены. Даже в части хореографии сегодня уже трудно сказать, что принадлежит Жюлю Перро или Коралли, а что позднее дополнили Сен-Лион и Петипа. Это старинный спектакль, который мы переставляем современными средствами — современные актёры, тела, техника. Время сегодня идёт в 10 раз быстрее, чем тогда. Мы не пытаемся воссоздать музейный экспонат. На репетициях мы ищем органичное существование и мотивацию поступков , понятную современным артистам.

Вместе с тем, какие-то вещи, которое исчезли и кажутся мне важными поэтическими и значительными, мы пытаемся вернуть . Что-то из этого детально описано , а что-то мы стараемся делать в стиле — так , чтобы он не выбивался и не выглядел новоделом. Мы возвращаемся к первоначальной, христианской концовке, когда Жизель прощает Альберта и благословляет его брак с Батильдой».

За костюмы и оформление отвечает Роберт Пердзиола. В своей работе художник опирался на эскизы из далекого прошлого:

«Я впервые делаю декорации к балету „Жизель“ и впервые работаю в России. Мы исходили из эскизов Александра Бенуа, который оставил подробные описания, какие материалы где использовать».

Премьерные показы начнутся 21 ноября. Как сообщают в пресс-службе театра, «Жизель», поставленная Юрием Григоровичем, также останется в репертуаре.