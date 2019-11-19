ICMA объявила номинантов

На Международную премию классической музыки ICMA номинировали 390 релизов.

Для того чтобы релиз вошел в список номинантов, за него должны были отдать голоса как минимум два члена жюри. Среди лейблов с 20-ю номинациями лидирует Alpha — лауреат премии «Лейбл года ICMA 2018», за ним следуют Deutsche Grammophon и Naxos (по 17 номинаций), Harmonia Mundi (15 номинаций) и BIS (12). Очень близко к лидерам расположился ведущий российский звукозаписывающий лейбл «Мелодия» — у нее 9 номинаций.

Среди 19 стран лидером является Германия (124 номинации), за ней следуют Бельгия (43), Франция (40) и Великобритания (39).

Как всегда, в различных номинациях премии ICMA широко представлены записи российских музыкантов. Прежде всего, это релизы фирмы «Мелодия»: «Шостакович играет Шостаковича», сборник к 100-летию Марии Юдиной, новое сочинение Леонида Десятникова «Буковинские песни» в исполнении Алексея Гориболя, собрание камерных произведений Мечислава Вайнберга с участием автора, а также легендарных музыкантов — Рудольфа Баршая и его оркестра, Квартета имени Бородина и других; запись концерта открытия Международного конкурса имени Чайковского в 1986 году с участием Евгения Кисина, Максима Венгерова и Вадима Репина, запись первого авторского концерта Эдисона Денисова под управлением великого дирижера Геннадия Рождественского, виолончельные сюиты Бриттена в исполнении лауреата конкурса имени Чайковского Александра Рамма, исторические записи Беллы Давидович, «Приношение Крейслеру и Рахманинову» — запись программы великих музыкантов в исполнении камерного дуэта Дмитрий Ситковецкий — Лукас Генюшас.

Отечественные музыканты очень востребованы и зарубежными лейблами. Среди номинантов ICMA 2020 достаточно назвать имена Гидона Кремера, Валерия Гергиева, Мариса Янсонса, Юрия Темирканова, Владимира Юровского, Владимира Спивакова, Дмитрия Китаенко, Александра Рудина, Миши Майского, Максима Венгерова, Константина Орбеляна, Елизаветы Леонской, Ильдара Абдразакова, Даниила Трифонова, Евгения Королева, Александра Мельникова, Андрея Гугнина, Максима Емельянычева, Павла Колесникова, Константина Щербакова, Юлианны Авдеевой, Алины Ибрагимовой, Вероники Джиоевой, Динары Алиевой, Анатолия Кочерги, Евгения Никитина, Василия Ладюка, Дмитрия Корчака, Максима Пастера, Олеси Петровой, Дмитрия Белосельского, полное собрание записей великого Федора Шаляпина (лейбл Marston Records), редкие записи Святослава Рихтера (лейбл Parnassus), новый документальный фильм Бруно Монсенжона о Мстиславе Ростроповиче (лейбл Naxos).

Этого списка достаточно, чтобы сделать однозначный вывод: в области классической музыки лидерство российской школы по-прежнему очевидно и неоспоримо.

Финалисты ICMA 2020 будут известны 16 декабря, победителей премии международное жюри объявит 21 января. Церемония награждения и гала-концерт лауреатов премии ICMA 2020 состоятся 30 апреля в театре Маэстранса в Севилье, Испания, с участием Королевского симфонического оркестра Севильи под управлением маэстро Джона Аксельрода.

Роман Берченко

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