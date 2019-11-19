Британский любитель русской музыки

Позднее знакомство с классической музыкой не помешало ему стать выдающимся дирижером. 19 ноября Дэвиду Ллойду-Джонсу исполняется 85 лет.

Музыкальный путь будущего маэстро, по современным меркам, начался поздно. Знакомство с мировой классикой случилось только в 9 лет в школе, когда изучали творчество Моцарта. Но уже через год Дэвид впервые услышал симфонический оркестр — отец взял его на концерт в Альберт-холл, где играл Лондонский филармонический.

В качестве дирижера Ллойд-Джонс дебютировал в 1961 году с Ливерпульскими филармониками. Выступал в крупнейших залах и оперных театрах Соединенного Королевства. Также записывал музыку для программ и оперных телепостановок BBC.

В начале карьеры Ллойд-Джонс продирижировал первой британской постановкой прокофьевской «Войны и мира» в Английской национальной опере. Из мирового репертуара музыканты ближе всего произведения британских и русских композиторов. Своим предпочтениям он остается верен до сих пор.

Текст: Наталия Сергеева