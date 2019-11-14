Великий отец великого композитора

Он родился в семье переплётчика книг, изучал теологию, но прославился благодаря музыке. Он стал знаменитым зальцбургским скрипачом, композитором и педагогом. Фамилию его рода знают во всём мире. Сегодня исполняется 300 лет со дня рождения Леопольда Моцарта.

Иоганн Георг Леопольд Моцарт — таково его полное имя — родился в баварском городке Аугсбург. Отец занимался переплёткой книг, этому делу посвятили себя и братья Леопольда. Его же самого ждала другая судьба. В пять лет его отдали в иезуитскую гимназию. Уже тогда, во время обучения, Леопольд понял, чем хотел бы заниматься и начал изучать музыку, петь в хоре и играть на органе.

После гимназии Леопольд отправляется в Зальцбург, где изучает теологию. Однако молодой Моцарт вовсе не собирается связывать жизнь со священством и большую часть времени посвящает совсем другим занятиям: в университете он обучается мастерству игре на скрипке и на органе. «Увлечение» теологией было недолгим, спустя два года Моцарта исключают из университета.

Леопольд поступает на службу камердинером к канонику Зальцбургского собора, спустя некоторое время становится скрипачом придворной капеллы, а незадолго до свадьбы с Анной Марией Претль получает должность придворного композитора архиепископа Зальцбурга. Моцарт создаёт многочисленные мессы, кантаты, оратории, пьесы для клавесина и органа, пишет симфонии, но до наших дней дошли лишь немногие сочинения. Самое известное, пожалуй, слышал каждый — шуточное произведение «Симфония игрушек», в котором используется игрушечные инструменты.

Леопольд Моцарт не только прекрасный музыкант, но талантливый педагог. Его трактат «Фундаментальная школа скрипичной игры» становится одним из важнейший пособий своего времени, посвящённых искусству исполнительского мастерства. Трактат выдерживает не менее десяти переизданий. И всё же главная педагогическая заслуга Моцарта — воспитание своих детей. В юного Вольфганга и Марию Анну отец вкладывал все силы. Домашнее образование, первые концерты, а затем и гастроли лежали на плечах Леопольда. Всё своё время он отдаёт детям, а на работе из-за постоянных гастролей нередко возникали конфликты. Собственная карьера ушла на второй план, должность главного капельмейстера двора Моцарт так и не получил. Зато обрёл бессмертную славу в своём сыне, который подарил миру вечную молодость музыки.

Никита Курочко