Мать французских пианистов

Маргерит Лонг родилась в небольшом южном городе Ниме — одном из исторических центров Прованса. Это живописное место — родина многих талантливых артистов, писателей, художников. В раннем детстве Маргарет просыпалась под звуки фортепиано — играла мама. Идея такого «музыкального будильника» принадлежала отцу семейства, считавшего, что в детях следует воспитывать чувство прекрасного.

В восемь лет будущая пианистка слышит в старинном городском театре игру французского пианиста Франциса Планте. Это производит на Маргарет неизгладимое впечатление: «Помню, я задыхалась от восторга — и не только от беглости его пальцев, но и от его речи, блестящей, пылкой, остроумной он разговаривал с эстрады со слушателями, поясняя свою игру. Я была потрясена». В то время Лонг уже занимается на фортепиано, девочку обучает старшая сестра.

Решение связать свою жизнь с музыкой приходит благодаря Теодору Дюбуа. Знаменитый композитор и педагог приезжает из столицы, чтобы прослушать лучших юных музыкантов города. «Она будет большой пианисткой», — говорит Дюбуа, услышав игру Маргарет. Этой же осенью родители отправляют десятилетнюю дочь в Парижскую консерваторию, где она с блеском сдаёт вступительные экзамены. Её педагог — Антуан Мармонтель — обучает Маргарет тонкостям фортепианного искусства, помогает обрести неповторимый «исполнительский почерк». Лонг, со свойственной ей самокритичностью и упорством, не спешит выходить на большие сцены, много занимается, шлифуя, оттачивая технику.

Однако уже в 1903 году пресса пишет о гибком, лирическом «французском Бетховене» Маргарет Лонг. Ее сила — в интерпретации Шопена, Шумана, некоторых произведений Бетховена. Но главные и любимые композиторы пианистки — Форе, Франк, а позднее — Равель и Дебюсси — современники и друзья Лонг. В этой музыке Маргарет буквально завораживает грацией,

изысканностью, гибкостью. А проявление темперамента в её игре всегда сопровождается душевным равновесием. Лонг посвящает музыке всю свою жизнь. Она не только выступает на сцене, но становится выдающимся педагогом, сначала в Парижской консерватории, а затем открывает собственную школу. Как солистка, Маргарет способствует популяризации французской музыки за рубежом — в Италии, Швейцарии, Чехословакии, Венгрии. Президент республики награждает Лонг орденом Почетного легиона, званием командора и офицера ордена.

В 1943 году вместе с известным музыкантом Жаном Тибо Маргарет создаёт конкурс для пианистов и скрипачей — символ нерушимости традиций французской культуры. После войны проект становится международным и проводится регулярно до сих пор.

Маргарет Лонг гастролировала с концертами, даже будучи уже в преклонном возрасте. В 1955-ом году 80-летняя пианистка выступила в Московской консерватории, что стало для столичной публики большим радостным событием. «Выступление прекрасной артистки было поистине праздником искусства. С изумительным техническим совершенством, с юношеской свежестью Маргерит Лонг исполнила Концерт Равеля, посвященный ей знаменитым французским композитором», — писали тогда в газетах.

До самой смерти Лонг периодически появлялась на сцене, играя, по словам французского критика Элен Журдан-Моранж, «со всем очарованием двадцатилетней молодости».

Маргерит Лонг умерла в феврале 1966 года в Париже. Французские газеты тогда опубликовали слова Святослава Рихтера: «Не стало Маргерит Лонг. Золотая цепь, связывавшая нас с Дебюсси и Равелем, разорвалась»...

Текст: Марина Сёмина