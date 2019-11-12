На свой лад

Екатерина Мечетина, Игорь Бутман, Александр Клевицкий знакомят депутатов Госдумы с возможностями российских музыкальных инструментов, производство которых возрождается и развивается в рамках проекта «Культура». В нижней палате парламента в эти минуты проходит концерт «На свой лад». В нём также участвуют популярные коллективы инструменталистов, ученики детских музыкальных школ из разных регионов страны. Парламентарии могут оценить звучание рояля, скрипки, аккордеона, гармони, саксофона, ударных, ксилофона и других инструментов отечественных производителей. Концерт приурочен к 90-летию выдающегося отечественного композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Солисты ведущих московских коллективов исполнят ее лучшие песни.