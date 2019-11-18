Юджин Орманди: от скрипача-вундеркинда до великого дирижёра

Имя этого выдающегося дирижёра неразрывно связано с одним из лучших оркестров мира – Филадельфийским симфоническим, которым он управлял более полувека. Именно ему оркестр обязан своей высочайшей репутацией. Сам Юджин Орманди сегодня считается одним из лучших американских маэстро в истории, - вот только родился он под другим именем и изначально строил другую карьеру. 18 ноября исполняется 120 лет со дня его рождения.

Мальчик-вундеркинд Енё Блау появился на свет в Будапеште. С раннего детства он учился играть на скрипке. Поразительный талант вкупе с недетской усидчивостью быстро дали результаты: в пять лет Енё поступает в Королевскую венгерскую академию музыки, в семь даёт первый сольный концерт, в четырнадцать становится почётным выпускником академии, стоя в одном ряду с его взрослыми однокурсниками. Юный скрипач часто выступает с концертами по странам Европы. По интересному стечению обстоятельств, Блау попадает в США, и его жизнь принимает совершенно другой оборот:

«Я был неплохим скрипачом и давал много концертов после окончания Королевской академии в Будапеште. В Вене меня услышал американский импресарио и пригласил в Нью-Йорк. Это было в декабре 1921 года. Я лишь потом узнал, что он вовсе не импресарио, но было уже поздно — я находился в Нью-Йорке. Меня слушали все крупные менеджеры, все соглашались, что я отличный скрипач, но мне нужна была реклама и хотя бы один концерт в «Карнеги-холл». Всё это стоило денег, которых у меня не было».

Оказавшись чужой стране практически без средств к существованию, венгерский скрипач-вундеркинд соглашается на работу в оркестре нью-йоркского кинотеатра. Примерно в то же время он меняет свои имя и фамилию на английский манер и становится Юджином Орманди. Талант нового скрипача моментально привлекает к себе внимание:

«Через пять дней моей работы в оркестре счастье мне улыбнулось: меня сделали концертмейстером! Прошло восемь месяцев, и однажды дирижёр, вовсе не зная, умею ли я вообще дирижировать, передал мне через сторожа, что мне придется дирижировать на следующем концерте. И я дирижировал, притом без партитуры... Мы исполняли Четвертую симфонию Чайковского. Меня тут же назначили четвертым дирижёром. Так началась моя карьера».

С ранних лет Юджин мог похвастаться феноменальной памятью – позже, дирижирование без партитуры станет одной из его визитных карточек.

Последующие несколько лет Орманди совершенствуется в новой для себя области. Он регулярно посещает концерты лучших филармонических оркестров страны, учится, наблюдая за выдающимися маэстро: Менгельбергом, Тосканини, Фуртвенглером. Постепенно молодой музыкант поднимается до должности второго дирижёра оркестра, а в 1926 году становится художественным руководителем Оркестра радио и получает американское гражданство.

Поворотный момент в карьере дирижёра приходится на 1931 год. Маэстро Артуро Тосканини не смог приехать из Европы на концерт с Филадельфийским симфоническим оркестром, и после долгих поисков замены выбор пал на Юджина Орманди. Успех концертов превзошёл все ожидания. Несколько лет спустя, в 1935 году, Орманди становится преемником Леопольда Стоковского на посту главного дирижёра Филадельфийского оркестра. На такую ответственную позицию его рекомендует сам Сергей Рахманинов.

Благодаря работе с этим оркестром, Юджин Орманди становится известным во всем мире. С коллективом он выступает во множестве стран, давая по сотне концертов в год. В конце 1950-х Филадельфийский симфонический гастролирует в СССР. По воспоминаниям коллег Орманди, оркестр поражал публику не только мастерским исполнением, но и тем, что маэстро дирижировал по памяти:

«Музыкант огромной эрудиции, Орманди поражает своими выдающимися профессиональными способностями, особенно памятью. Пять больших и сложных программ, включающих также и сложные современные произведения, он дирижировал на память, показав свободное и детальнейшее знание партитур. За тридцать дней пребывания в Советском Союзе Орманди провел двенадцать концертов — пример редкой профессиональной выдержки... Орманди не обладает ярко выраженным эстрадным обаянием. Характер его дирижирования прежде всего деловой; он почти не заботится о внешней, показной стороне, все его внимание поглощено контактом с оркестром и той музыкой, которую он исполняет. Обращает на себя внимание большая, чем мы привыкли, протяженность его программы. Дирижер смело сочетает произведения разных стилей и эпох: Бетховен и Шостакович, Гайдн и Прокофьев, Брамс и Дебюсси, Штраус и Бетховен».

Юджин Орманди тесно дружил со многими выдающимися музыкантами. Он неоднократно выступал с Рахманиновым, стал первым исполнителем его Третьей симфонии и «Симфонических танцев». Под управлением Орманди состоялись мировые премьеры произведений и других современных ему композиторов – Пауля Хиндемита, Бенджамина Бриттена, Дариюса Мийо. Всемирную известность приобрели записи Первого, Третьего и Четвёртого фортепианных концертов Сергея Рахманинова, в которых солирует сам композитор.

Юбилей Юджина Орманди отметим в программе "Концертный зал" 18 ноября в 22:00 (мск).

Текст: Анна Чичагова