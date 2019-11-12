Лучшая Царица ночи

Она обучалась медицине, мечтала об актерской карьере, а стала одной из лучших оперных певиц мира. 12 ноября исполняется 80 лет со дня рождения Луции Попп.

Её настоящее имя — Луция Поппова. Она родилась в небольшой словацкой деревушке Загорска Вес, а с музыкой встретилась случайно и никогда не рассматривала её в качестве профессии. Когда девушка после двух семестров обучения медицине решила посвятить себя актерскому делу, её услышала преподаватель вокала Анна Хрусовска-Просенкова и предложила взять несколько уроков. В итоге Луция закончила Братиславскую музыкальную академию и пела меццо-сопрановые партии, но постепенно в ее голосе стали появляться высокие ноты.

23-летняя певица дебютировала в Братиславской опере в роли Царицы ночи в «Волшебной флейте» Моцарта. Через год ее услышал Герберт фон Караян и сразу же пригласил в Венскую оперу, где Луция быстро получила постоянный контракт. Позже последовали дебюты в Ковент-Гарден, Метрополитен-опере, Ла Скала и на Зальцбургском фестивале.

Она работала со многими выдающимися дирижерами, среди которых Леонард Бернстайн, Лорин Маазель, Невилл Марринер, Рафаэль Кубелик. Луция Попп постоянно пробовала себя в новых оперных партиях, но лучшей всегда считала Царицу ночи. Певица также исполняла песни и романсы. После сольного концерта в Лондоне, где Попп пела Шуберта, в газете Daily Telegraph писали: «Она наполнила песни таким природным очарованием и той степенью совершенства, на которые способны только великие исполнители прошлого». В 1979 году певица получила звание «Почетный каммерзингер» Венской государственной оперы.

До последних дней жизни Луция Попп не расставалась со сценой, радуя слушателей своим непревзойденным исполнением. Певица умерла в 1994 году от рака.

Текст — Наталия Сергеева