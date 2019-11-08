Юрий Башмет и Вадим Репин выступили в Московской консерватории

«Скрипач на все времена» — памяти легендарного Юлиана Ситковецкого посвятили концерт в Большом зале Московской консерватории 7-го ноября. На сцену вышел маэстро Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы». Вадим Репин исполнил «Две народные норвежские мелодии» Грига и «Цыганку» Равеля.

Вадим Репин: «С самого детства для меня записи Юлиана Ситковецкого были, своего рода, эталоном. Такие имена нельзя забывать. Конечно, в следующих поколениях есть много выдающихся музыкантов. Но есть и совершенно уникальные личности в истории скрипичного мастерства. И они всегда будут занимать особое место».

Столичная публика неохотно отпускала музыкантов со сцены. Несколько сочинений исполнили на бис. Для Вадима Репина каждое выступление с Юрием Абрамовичем — событие любимое и радостное.

Вадим Репин: «„Солисты Москвы“ — потрясающий коллектив, а с Юрием Абрамовичем нас объединяют целые декады выступлений на одной сцене. Поэтому я счастлив и очень рад, что очередной концерт прошёл с успехом».

В программе вечера также прозвучала Серенада для струнного оркестра Чайковского и записи некоторых композиций Петра Ильича в исполнении Юлиана Ситковецкого.

Текст: Марина Сёмина

Фото: Михаил Брацило