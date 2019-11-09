Современный Фишер-Дискау — басу-баритону Томасу Квастхоффу исполняется 60 лет!

«Когда мне было 2 или 3 года медсестра сказала моей матери: "Ваш сын очень музыкален!". Моя мать пришла в недоумение и спросила: "Почему вы так решили? Мальчик же едва может говорить". А я пел колыбельную, что-то там про "душевную боль, которая не проходит"», — в итоге медсестра окажется права, Томас Квастхофф станет величайшим певцом. Но в тот момент родители беспокоились вовсе не о вокальном будущем сына. Томас родился с патологией: из-за того, что мать во время беременности принимала препарат от бессонницы, сын родился с сильной деформацией рук и ног.

Томас обучается в спецшколе, директора обычных отвечают отказами, мол, нагрузка на учителей будет велика. Мальчику приходиться привыкать к странным взглядам и насмешкам, но со своим недугом он не остаётся один на один. Родители растят сына в любви и не стыдятся его: постоянно гуляют, водят плавать и никогда не прячут. В конце концов, слепым и глухим намного хуже ‑ наставляют они сына.

Стать певцом Томас хочет уже в детстве. В 10 лет папа отводит сына на прослушивание на Северогерманское радио. Оценив пение, на радио убеждены, что с этим даром надо что-то делать. Но Ганноверская консерватория, куда в 16 лет пытается поступить Томас, отвечает отказом. Причина унизительно-обидная — юноша не сможет играть на фортепиано. «Как и в баскетбол», — иронично отмечает Квастхофф спустя многие годы. В итоге он поступает на юридический факультет Ганноверского университета, но продолжает брать частные уроки вокала, теории и истории музыки. Сегодня певец убеждён, что это был верный выбор: «Моё частное обучение было намного эффективнее и интенсивнее. В консерваториях изучают много ерунды, которая ни одному певцу впоследствии не понадобится».

Окончив обучение, Квастхофф становится диктором на Северогерманском радио. Как певец дебютирует в 1988-м, в том же году получает первую премию музыкального конкурса ARD в Мюнхене. С этого момента слава Квастхоффа растёт с каждым годом. На счету певца выступления на Баховском фестивале в Орегоне, на Пасхальном фестивале в Зальцбурге, известных концертных площадках и в оперных домах мира. Томас выступает со многими известными дирижёрами: Клаудио Аббадо, Саймоном Рэттлом, Даниэлем Баренбоймом, Владимиром Спиваковым. Завоёвывает три «Грэмми», «ECHO Klassik», премии имени Дмитрия Шостаковича, Эдинбургского фестиваля, имени Герберта фон Караяна... Квастхофф становится всемирно известным мастером камерного репертуара. В исполнении певца особую любовь у слушателей завоёвывает вокальный цикл Шуберта «Зимний путь».

Но в 2012 году Квастхофф неожиданно объявляет о завершении карьеры.

За полтора года до этого Томас теряет мать, а вслед за ней из жизни уходит и любимый брат. После его смерти, у Квастхоффа пропадает голос. Пять разных докторов убеждены, что связки в порядке, но душевное потрясение оказывается сильнее. Позже голос вернётся, но сцену Томас решает всё же оставить: «если вы занимаетесь академическим вокалом и делаете паузу больше чем на год, возвращаться уже не стоит» — говорит он.



Никаких прощальных туров, они не нужны Квастхоффу, который хоть и перестал выступать, но из мира музыки не ушёл. Он остаётся профессором Берлинской консерватории имени Ханса Эйслера, а также выступает в новом амплуа — джазового исполнителя. Импровизирует с биг-бэндами, записывает джазовые альбомы. Даёт концерты в дуэте с известным американским певцом Бобби Макферрином. А в 2018 году Томас Кхвастхофф представил джазовую программу на Транссибирском фестивале Вадима Репина.

Никита Курочко