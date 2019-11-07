Музыка и волки

Играть с ведущими оркестрами мира, заключать контракты с крупными звукозаписывающими лейблами и основать заповедник для волков – такое сочетание не противоречиво, если речь о французско-американской пианистке Элен Гримо. Сегодня она празднует пятидесятилетие.

Гримо родилась в Экс-ан-Провансе. В 13 лет она поступила в Парижскую консерваторию, а три года спустя получила первую награду как пианистка. Сразу после выпуска Элен записывает диск с сочинениями Рахманинова и удостаивается престижной премии Grand Prix du disque. Затем - выступления на фестивалях MIDEM в Каннах и в Рок д' Антерон, сольный концерт в Токио и судьбоносное знакомство с Даниэлем Баренбоймом, который приглашает Гримо выступить с оркестром Парижа. С этого момента пианистка сотрудничает с лучшими оркестрами мира. Гримо знают и поддерживают великие Марта Аргерих, Гидон Кремер и Дмитрий Башкиров.

С 1990 года начинается череда выступлений с Берлинским филармоническим и Немецким симфоническим оркестрами, работа с Капеллами Дрездена и Берлина, коллективами Гётеборга и радио Франкфурта, оркестром Баварского радио, Лондонским, Санкт-Петербургским филармоническим и Российским национальным… список растет с каждым годом. Гримо играет с Клаудио Аббадо и Владимиром Ашкенази, Фабио Луизи и Куртом Мазуром, Юрием Темиркановым и Владимиром Юровским.

В богатой дискографии Гримо встречаются записи концертов Брамса и Бетховена, музыка Роберта Шумана, Ференца Листа, произведения Арво Пярта, Пьера Булеза и многих композиторов двадцатого века. Отдельные записи (например, пластинку с музыкой Пярта) критика считает образцовыми.

Этолог со специализацией по поведению животных, Гримо посвящает себя заботе о волках. В 1999 с фотографом Генри Фэйром основывает Центр сохранения волков — заповедник с семнадцатью животными, в котором проводятся просветительские мероприятия, направленные на демифологизацию образа волка как врага человека.

«К сожалению, человек нанес огромный вред волкам из-за разнообразных предрассудков и страхов. Мне было важно объяснить людям, насколько необходимы эти животные, и это желание вдохновило меня на создание Центра».

В 2003 году в Париже выходит книга «Дикие гармонии: Жизнь с музыкой и волками», где пианистка рассказывает о своей жизни музыканта и работе с животными.

«Работа с любым диким животным во многом походит на работу с музыкальным произведением. Например, тем, что этот процесс требует вашего стопроцентного присутствия во всех отношениях, в интеллектуальном, эмоциональном, психологическом аспектах. Мы, человеческие существа, в отличие от животных, не очень умеем жить только настоящим моментом, наши мысли всегда где-то еще, в прошлом или будущем. У животных эти временные измерения отсутствуют, несмотря на то, что у них прекрасная память. Именно это умение отдавать максимум себя текущему моменту – то, что необходимо музыканту. Кроме того, общение с волками – это школа уважения к самой себе. Я очень многому у них научилась».