Виардо нашего времени

«Его игра поднимается над повседневным и ординарным, в ней яркость, и опаляющая эмоциональность, и романтическая взволнованность тона», ‑ пишут о нем критики. Прославленный пианист и педагог Владимир Владиленович Виардо отмечает 14 ноября свое 70-летие.

Современники часто называют его то изгнанником, то, наоборот, возвращенцем, что одинаково справедливо. Ведь для одних он – жертва советского «железного занавеса», много лет остававшийся «невыездным», для других – эмигрант, никогда не терявший связи с родиной. А эта родина ‑ ни много, ни мало – знаменитая теперь на весь мир Красная Поляна близ Сочи, где проходила Зимняя Олимпиада -2014. Именно здесь он и появился на свет ровно через 100 лет после смерти другого выдающегося пианиста и композитора позапрошлого века ‑ Фридерика Шопена, так что играть на рояле ему было предначертано судьбой. Однако уже через год их семья переезжает в Запорожье, где мальчик и начинает заниматься музыкой под руководством матери, профессиональной певицы, а продолжает учебу в столице ‑ в Гнесинском училище и Московской консерватории у легендарного профессора Наумова ‑ ученика и продолжателя традиций великого Нейгауза. Из наумовского класса вышла целая плеяда отечественных пианистов, индивидуально очень разных, но одинаково талантливых, ставших «лицом» современного пианизма ‑ Бабаян, Гаврилов, Ересько, Любимов, Наседкин, Петрушанский, Розум, Кобрин, Торадзе. И в этом списке Виардо далеко не последний.

Еще будучи студентом, он становится лауреатом крупных престижных конкурсов ‑ имени Лонг и Тибо в Париже и Вана Клиберна в Форт-Уорте, на котором побеждает первым из представителей Советского Союза, за что приглашается на гастроли в Америку. Казалось бы впереди блестящая зарубежная карьера, но она прерывается на самом старте. Молодой музыкант становится вдруг «невыездным» на долгие годы, разделив участь многих своих соотечественников, включая даже такого корифея, как Святослав Рихтер. И только в конце перестройки Виардо получает, наконец, возможность выступать за границей, и в 1989 году эмигрирует в США, где получает должность музыкального резидента в Университете Северного Техаса. С этого момента начинается новый этап его биографии. Он активно гастролирует по разным странам, дает мастер-классы, играет в лучших залах и с лучшими оркестрами мира, работает в жюри международных конкурсов, открывает свои собственные – в Нью-Йорке и «родном» Запорожье. Более 50 его воспитанников ‑ лауреаты различных музыкальных турниров. В Америке он включен в список самых востребованных преподавателей по фортепиано. При этом он не отказывается от российского паспорта, оставаясь гражданином США и России.

Игре Виардо свойственны особая зримость, конкретность, образность. Он не только великолепный исполнитель, но еще как бы рассказчик и живописец, оживляющий перед слушателями творения того или иного композитора. Неслучайно, наиболее яркие и выигрышные страницы его репертуара ‑ песни Шуберта в транскрипции Листа, прелюдии Дебюсси, программные циклы Шумана, Мусоргского, Мессиана. Но и в других произведениях, не связанных напрямую со словом, он умеет передать порой нечто большее, чем просто авторскую звуковую палитру.

Текст – Анатолий Лысенков.