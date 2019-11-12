Большая скрипка Большого театра

"Большая скрипка Большого театра" - именно так в шутку называли скрипичный ансамбль, один из самых популярных коллективов в СССР. Его создатель ‑ Юлий Маркович Реентович. 12 ноября исполняется 105 лет со дня его рождения.

Юлий Маркович родился в Тамбове. Учился там же у своего отца Марка Наумовича, ученика знаменитого петербургского профессора Ауэра, основателя русской школы скрипичного исполнительства.

В 1931 году юноша поступает в Московскую консерваторию к Абраму Ямпольскому, тоже представителю ауэровской школы, из класса которого вышли Коган, Ситковецкий, Безродный, Грач, Янкелевич и другие известные советские скрипачи. Одновременно Реентович начинает играть, как когда-то и его педагог, в оркестре Большого театра, которому отдает целых полвека, до самого конца жизни. Сначала он работает простым оркестровым музыкантом, а с 1952 года концертмейстером.

Именно тогда у него и появится идея создать унисонный скрипичный ансамбль, но до этого еще были война, эвакуация, фронтовые бригады и даже выступление в поверженном Берлине для участников штурма рейхстага.

В основу концепции Ансамбля скрипачей Большого театра положена простая до гениальности мысль: игра на скрипках в унисон, что часто практикуется в детских музыкальных школах. Но если там обычно получается милый детский разнобой, от которого млеют восторженные родители, то в исполнении струнников высочайшего уровня, представленных в оркестре ГАБТа, достигался эффект многократного усиления мелодии множеством ярких красок, тембров и динамических оттенков, подчиненных общему единому замыслу, что было абсолютно неожиданным для того времени и вызвало огромный интерес слушателей не только в нашей стране, но и за рубежом.

В репертуар коллектива из 17 музыкантов, играющих стоя, без нот и дирижера, входят самые популярные произведения композиторов-классиков от Баха и Генделя до Крейслера и Бартока, а также современные пьесы, специально написанные для него. Не случайно, одной из «визитных карточек» ансамбля стал знаменитый романс Шостаковича из кинофильма «Овод», который и сегодня в исполнении ансамбля потрясает необычайной проникновенностью и глубиной звучания.

Коллектив Реентовича участвовал в многочисленных концертах, в том числе и правительственных, выпустил почти сотню пластинок на фирме «Мелодия», записывался на радио, и это при ежедневной занятости в театральных спектаклях. К тому же он регулярно гастролировал не только по нашей стране, но и за границей, чем в те годы могли похвастать далеко не все советские артисты. С коллективом охотно сотрудничали Архипова, Руденко, Дулова, Эйзен, Олейниченко, Образцова и другие звезды. О музыканте тепло отзывались самые известные люди страны, включая Юрия Гагарина.

Текст – Анатолий Лысенков.