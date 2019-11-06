Отец саксофона

«Музыкального инструмента под названием саксофон не существует и не может существовать», - такое постановление в 1846 году вынес суд за пять месяцев до получения патента на саксофон. Этот инструмент существует, и его изобрел Адольф Сакс. 6 ноября исполняется 205 лет со дня рождения мастера.

Уроженец бельгийского Динана, Адольф (Антуан Жозеф) Сакс пошел по стопам своего отца ‑ известного мастера духовых инструментов. Уже в раннем детстве мальчик много экспериментирует с духовыми, создает группу инструментов для военных оркестров «саксгорны». Затем, перебравшись в Париж, открывает фабрику духовых инструментов, где и получает известность как изобретатель и проектировщик. Но мировую славу ему приносит изобретение саксофона. Этим инструментом восхищаются многие музыканты, для саксофона пишут Гектор Берлиоз, Джузеппе Верди, Рихард Вагнер, Клод Дебюсси, Морис Равель, Рихард Штраус… С 1857 года Адольф Сакс ведет класс саксофона в парижской консерватории и издает пособия по школе игры на всех изобретённых им инструментах.

Но у Сакса было много не только последователей, но и врагов. Другие мастера музыкальных инструментов неоднократно подавали на него в суд, обвиняя в плагиате. Так, за пять месяцев до получения патента Сакс проиграл в суде дело — его обвинили в «мошенничестве и фальсификации». Он постоянно находился в судебных разбирательствах. В итоге это разорило Сакса, его фирма по производству музыкальных инструментов обанкротилась, а многолетние тяжбы подорвали здоровье.

Кстати, в течение жизни Сакс подал в патентные бюро еще около 50 патентов и сертификатов, среди которых: улучшенная звуковая система для железных дорог, проект концертного зала в форме яйца, «Саксоканнон» ‑ гигантский миномет для стрельбы полукилотонными снарядами, способными сровнять с землей целый город.

Текст – Татьяна Тимофеева