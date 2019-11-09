Хитмейкер, без которой нам не жить

«Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «Главное, ребята, сердцем не стареть» ‑ трудно поверить, что создатель этих молодежных по духу произведений, хрупкая маленькая женщина с юношеским ростом всего в полтора метра, разменивает уже 10-й десяток. 9 ноября исполняется 90 лет замечательному российскому композитору, выдающемуся мелодисту, автору более 400 прекрасных песен и многих других сочинений Александре Николаевне Пахмутовой.

Война и революция, покорение космоса и могучих сибирских рек, геологи и подводники, летчики и спортсмены ‑ все это темы и герои творчества достойной продолжательницы традиций Дунаевского, Новикова, Блантера, Хренникова, братьев Покрасс и других наших песенных классиков. Уроженка Сталинграда, здесь она делает свои первые музыкальные шаги, начав играть на фортепиано уже с 3 лет. Но учебу на этом инструменте прерывает наступление фашистов, стремившихся захватить советскую цитадель на Волге, и девочку эвакуируют сначала в Казахстан, а затем в Москву, где она поступает в Центральную музыкальную школу. Сохранились уникальные кинокадры того военного времени, где 14-летняя Аля играет на рояле одну из своих ранних пьес. Затем следует поступление в Московскую консерваторию к знаменитому профессору Шебалину, только что уволенному с поста ректора в связи с постановлением 1948 года о борьбе с формализмом. У него студентка, а затем и аспирантка получает хорошую прививку от пустых экспериментов и совершенствует свой талант в создании простой, понятной и мелодичной музыки, доступной самому широкому слушателю. Об этом свидетельствуют как ее академические сочинения 50-х годов ‑ «Русская сюита», Концерт для трубы с оркестром, увертюра «Юность», так и первые песни «Комсомольцы, добровольцы», «Старый клен», «Девчата», «Куба – любовь моя», «Усть-Илим».

В 1956 году Пахмутова знакомится с начинающим поэтом Николаем Добронравовым, работавшим в соавторстве с Сергеем Гребенниковым, и выходит за него замуж, вдохновляя его на сочинение собственных оригинальных стихов. Вместе они создают множество замечательных творений, ставших хитами советского песенного искусства ‑ «Знаете, каким он парнем был», посвященную Юрию Гагарину; «Мелодию» для Муслима Магомаева, «Надежду», ставшую визитной карточкой Анны Герман; «Нежность», вошедшую в фильм «3 тополя на Плющихе», «Беловежскую пущу» и «Белоруссию» для «Песняров», «И вновь продолжается бой» и «Орлята учатся летать» для детского хора Попова, «Как мо́лоды мы были» из фильма «Моя любовь на 3 курсе», хорошо известную в исполнении Александра Градского, «Я не могу иначе» для Валентины Толкуновой, «До свиданья, Москва» для закрытия московской Олимпиады-80, и этот список можно долго продолжать.

Юбилей всенародной любимицы готовится отметить буквально вся страна, и не только. Так, 9 ноября в эстонской Нарве ансамбль «Петербургские баритоны», созданный тезкой композитора Александром Пахмутовым, исполнит программу ее хитов. На следующий день в органном зале Пермской филармонии пройдет абонементный концерте «В песне жизнь моя», где прозвучат не только песни Александры Николаевны, но и популярный у духовиков её же Концерт для трубы с солистом Денисом Красниковым. Но впереди всех, конечно же, родной Волгоград. Здесь сейчас проводится конкурс «Детская творческая неделя на родине Пахмутовой», а в конце года состоится финал Всероссийского фестиваля молодых исполнителей современной песни. Кроме того, городские власти реконструируют набережную реки Царицы, притока Волги, где сооружают бетонную лестницу из черной и белой тротуарной плитки в виде клавиш пианино, которая будет вести к скверу имени их знаменитой землячки. Наша радиостанция тоже вносит свой вклад в общее дело и посвящает музыке Пахмутовой «Концертный зал» в 22 часа. Ведь «Она ‑ наша Мелодия, а мы – ее преданный Орфей», как поется в одной из самых известных песен композитора.

Текст – Анатолий Лысенков.