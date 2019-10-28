Опера-гала на бис

Оперные шедевры звучали на концерте «Опера-гала» в Центре Павла Слободкина 27 октября. Вместе с Симфоническим оркестром радио «Орфей» под управлением Дениса Кирпанёва, сопрано Юлия Петрачук и тенор Хачатур Бадалян исполнили самые известные арии и дуэты из опер Шарля Гуно, Джузеппе Верди и других выдающихся композиторов.

Концерт объединил серьёзную академическую классику и более развлекательную музыку. Восторженная публика дважды вызывала музыкантов на бис, - и они с радостью возвращались, чтобы сыграть что-то неожиданное. Дирижёр Денис Кирпанёв поделился впечатлениями от концерта.

Денис КИРПАНЁВ: «Сегодня было полноценное оперное шоу, на котором звучали знаменитые арии, и оркестр был его полноценным участником. Это же опера-гала. Музыканты были рады аплодисментам, зал очень тепло нас принял».

Помимо известных произведений, на "Опера-гала" также звучали мелодии, которые редко исполняют в России.

Текст и фотографии: Анна Чичагова