GNESIN ETHNO в Москве

В столице стартует проект GNESIN ETHNO – это представление аутентичных музыкальных инструментов России; вековые традиции и современный взгляд на богатое наследие народной культуры. В России десятки национальных музыкальных инструментов, а творческая жизнь профессиональных музыкантов-фольклористов шире, чем кажется – они исполняют не только мелодии своего края, но и произведения современных академических классиков, таких как Ефрем Подгайц и Кузьма Бодров.

Все подробности расскажут в воскресной встрече арт-директор проекта Gnesin-Ethno Иван Шрамков и президент фонда Фридриха Липса Александр Гатауллин.

Прямой эфир с Алексеем Барабановым 27 октября в 17:00



