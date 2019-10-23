Премию «Чистый звук» вручают в «Новой опере»

Премию «Чистый звук» вручают в эти минуты в театре «Новая опера». Награду за лучшую аудиозапись российской академической музыки присуждают в восьми номинациях. Председателю жюри, композитору Александру Чайковскому было сложно определить победителя среди финалистов.

Александр ЧАЙКОВСКИЙ: «Были записи настолько хорошие качеству и по исполнению, что я не знал, кому отдать предпочтение».

Проект радио «Орфей» и компании «Юнипро» – аудиодиск «Неизвестный Мосолов», созданный в рамках проекта «Возрождаем наследие русских композиторов», – также вошёл в число финалистов «Чистого звука». Итоги премии подведём сегодня в 22:00 в программе «Концертный зал».