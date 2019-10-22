Симпозиум звукорежиссёров

Международный симпозиум «Индустрия звукозаписи академической музыки» открылся в Москве. Звукорежиссёры, музыканты, производители оборудования, журналисты собрались вместе, чтобы поделиться новостями и обсудить проблемы. Тема одной из дискуссий — «Роль СМИ в развитии индустрии звукозаписи и популяризации академической музыки». Радио «Орфей» в экспертном сообществе представлял Роман Берченко. Он убеждён, что к классике нужен особый подход: «Эта сфера очень хрупкая. От того, как о ней говорят те, кто являются авторитетами, во многом зависит и тот образ, который формируется в обществе вокруг серьёзной музыки».

Но особый подход нужен не только музыке. О тонкостях общения с музыкантами, их педагогами, родителями, детьми и даже возлюбленными во время записи в студии говорил главный звукорежиссёр Московской филармонии Павел Лаврененков: «Я выступаю как их коллега. И тогда мне с артистами проще. Я пытаюсь разными хитрыми способами переманить их на свою сторону для достижения качества их же записи».

Симпозиум «Индустрия звукозаписи академической музыки» продолжится в Москве 23 октября и завершится вечером в театре «Новая опера» гала-концертом и вручением премии «Чистый звук» — награды за лучшую аудиозапись российской академической музыки.