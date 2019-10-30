(Ф)лейтучий голландец

Он всю жизнь пытался понять, как по-настоящему звучит музыка прошлого, и доказывал это как собственной игрой на старинной блокфлейте, пробивая ей путь на современную концертную эстраду, так и своим «аутентичным» оркестром, составленным из подлинных инструментов эпохи барокко. 30 октября исполняется 85 лет со дня рождения голландского флейтиста, дирижера, музыковеда и педагога Франциска (Франса) Йозефа Брюггена.

Последний, девятый ребенок в семье текстильного фабриканта, где все любили музыку, а мать неплохо пела, мальчик с детства тоже хотел стать музыкантом. Учась в школе, он поступает в Амстердамскую консерваторию к известному профессору по классу флейты Кису Оттену и вскоре даже превосходит его в игре на старинной разновидности этого инструмента - блокфлейте. Недостаток знаний о любимом предмете юноша восполняет в университете Амстердама, где изучает историю музыки. Получив диплом музыковеда, он активно концертирует, поражая публику своим неординарным исполнением на этом необычном инструменте, больше похожим на детскую свистульку, который к тому же надо держать не горизонтально, а вертикально. Брюгген также находит себе союзников в лице клавесиниста Густава Леонхардта и виолончелиста Аннера Бийлсмы, трио которых пользуется большим успехом. Их записи композиций барокко и ренессанса привлекают к себе внимание специалистов и широкой публики, а его лекции с нетерпением ждут в разных городах Европы, а затем и Америки. Он же привлекает к созданию блокфлейтового репертуара современных авторов, в том числе Берио и Стравинского. Последний, правда, отказался, сославшись на преклонный возраст.

Получив признание как инструменталист, Брюгген решает создать свой оркестровый коллектив, чтобы исполнять старинные произведения крупных жанров и форм - симфонии, оратории, концерты. Так в 1981 году появляется его знаменитый «Оркестр 18 века», куда он сам отобрал 60 музыкантов из 22 стран, в число которых Россия, увы, не попала, и руководил им более 30 лет, вплоть до своей смерти. Не имея дирижерского образования, он, тем не менее, быстро осваивает эту сложную профессию и даже получает приглашения от известных оркестров Лондона, Парижа, Зальцбурга, Вены, Гамбурга, Стокгольма. В его репертуаре преимущественно сочинения Перселла, Баха, Рамо, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Мендельсона. Им записано около ста пластинок старинной, классической и ранней романтической музыки. Кроме того, маэстро постоянно делится своими знаниями с молодежью. Так, еще в 1955 году, едва закончив учебу, он становится, возможно, самым молодым в истории, 21-летним профессором Королевской консерватории Гааги. Позже Брюгген преподает в Гарвардском и Калифорнийском университетах США.

За свою плодотворную деятельность музыкант удостоен многих высоких наград – премии фонда принца Бернхарда, королевской медали «За достижения в искусстве и науке», а также получил звание постоянного приглашенного дирижера «Оркестра эпохи Просвещения».

Он умер в августе 2014 года, не дожив всего два с половиной месяца до 80-летнего юбилея. Брюггена отпевали в церкви Оуде керк - самом древнем здании столицы Нидерландов. На прощальной церемонии присутствовали его жена, 4 дочери и почти весь созданный им коллектив. После смерти своего основателя оркестранты решили продолжать выступления, но на каждые гастроли приглашают теперь нового дирижера.

Об этом выдающемся голландском исполнителе мы еще раз поговорим в нашей вечерней программе 30 октября.

Текст – Анатолий Лысенков.