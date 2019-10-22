Игорь Виноградов: «Я хотел показать, что всё возможно»

26 концертов подряд — в Саратовской консерватории завершился масштабный музыкальный марафон, посвящённый дню рождения вуза. Целые сутки без перерыва на сцене Большого зала и в фойе выступали педагоги, выпускники, студенты и друзья консерватории. Организатор такого необычного проекта, доцент кафедры специального фортепиано, лауреат международных конкурсов Игорь Виноградов поделился историей создания марафона, впечатлениями и планами на будущее.

М. Сёмина: Как родилась идея такого смелого проекта?

И. Виноградов: В самом начале я просто загорелся этой идеей. Я подумал, как же здорово будет сделать такой марафон. Изначально, я хотел составить программу на 72 часа! Но это всё-таки очень много, мы остановились на суточном формате. Просто так делать грандиозный проект было неинтересно, мы приобщили его к дате — 107 лет Саратовской консерватории. Если бы, конечно, день выпал на пятницу, народу было бы больше. Но мы уже и так удивлены количеством публики, особенно в ночное время. Мы не знали куда усаживать людей, ставили дополнительные стулья. Это просто невероятно!

М. Сёмина: Что было самым сложным в организации марафона?

И. Виноградов: Главное в таких проектах — поддержка руководства. Если она есть, всё становится легко. Самое сложное в составлении программы марафона — объединить все 26 концертов так, чтобы было интересно. Мы постарались выстроить всё с учётом разной публики. Вечером — люди среднего возраста, пожилые, ночью — молодёжь. Хотя для меня было удивительным, что на ночные концерты пришли слушатели всех возрастов. Ещё важный момент — построить выступления так, чтобы те, кто придёт на несколько концертов подряд, получили общую картину и атмосферу марафона. Таких гостей тоже оказалось немало. В этом случае необходимы маленькие «разрядочки», например, литературный вечер. Человек перезагружается и идёт дальше.

М. Сёмина: Станет ли проект ежегодным?

И. Виноградов: Марафон — это первый наш «блин» в смысле организации и прочих моментов. Мы уже начинаем искать свои ошибки, просчёты, чтобы в дальнейшем сделать проект всероссийским и пригласить разные коллективы страны. В таком случае, необходима будет поддержка не только руководства Саратовской консерватории, но и министерства. Если всё получится в дальнейшем, я буду просто счастлив. Сделать всероссийский марафон — моя мечта. Поэтому сегодня я хотел показать, что всё возможно. Все могут говорить, что это новый формат, что делать такие проекты — огромный риск, но люди пришли, а значит, им интересно, у публики есть отклик. Многие из слушателей вообще впервые познакомились с консерваторией, а привлечь таких гостей — вдвойне приятно.

М. Сёмина: Вы ведь не только организатор марафона, но и выступили в одном из концертов. Сложно ли играть программу в четыре утра?

И. Виноградов: Свою сольную программу я составил из произведений со сценаристическим эффектом. Многие из сочинений рождают ощущение одиночества, страха, но это, скорее, философские вопросы. Не хотелось называть концерт как-то отталкивающе, поэтому — «Музыка для одного». Я начинаю с «Рождества» Баха и заканчиваю «Эпитафией» Эшпая. Ещё попробовал подобрать символичный тональный план — из си бемоль мажора в си бемоль минор. Я впервые играю в четыре утра, для меня это экспериментальный концерт в этом смысле. Мне было интересно сравнить ощущения. Но есть и ещё одна причина. Во время подготовки к марафону было очень много скептиков. Меня даже ругали: «Никто к вам не придёт, особенно ночью». Поэтому я хотел, прежде всего, своим примером показать, что всё возможно. Я, как локомотив, шёл вперёд. И если бы я не взял себе самое невыгодное время, люди бы сказали: «Смотрите, сам играет вечером или днём, а нам отдал ночь». Поэтому я выступил именно в четыре утра. Для меня было удивительным, что люди пришли.

Завершился марафон в Саратовской консерватории мощно и энергично выступлением знаковых для вуза коллективов. На сцену Большого зала вышел студенческий симфонический оркестр под руководством Михаила Мясникова и оркестр русских народных инструментов под руководством Кирилла Ершова. В финальном концерте также принял участие Народный хор консерватории. Звучала музыка Прокофьева, Мендельсона, Бетховена, Чайковского, Дворжака и других.

Прогремели финальные аккорды марафона, а публика не спешит расходиться. Лестница, фойе заполнены людьми, все что-то обсуждают, делятся впечатлениями. Кто-то шутит, что готов остаться на вторые сутки.