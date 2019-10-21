В день рождения Саратовской консерватории

Рай для классических меломанов — в музыкальной столице Поволжья впервые стартовал уникальный марафон, посвящённый 107-летию Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Масштабную программу, которая идёт в режиме нон-стоп на протяжении суток, открыли настоящие «атланты» вуза, профессора, народные артисты России. Вечером 20 октября каждый из них представил несколько сольных номеров. Среди таких «мастеров» - знаменитый певец, Народный артист СССР Леонид Сметанников. Для него марафон — событие особого значения.

Леонид Сметанников: «Каждый раз, когда происходит что-то особенное, уникальное, как этот марафон, мне хочется выступать тоже по-особенному, сотворить на сцене чудо, передать что-то сокровенное. Мы ведь живём в такое время, что события происходят постоянно, но нашу жизнь определяют по-настоящему интересные вещи. Мы получаем от этого стимул, поддержку, энергию. Я не мог остаться в стороне, для меня выступать на марафоне, значит быть в гуще событий родной консерватории. А это очень важно для меня».

В «Концерте мастеров» также приняли участие Виктор Григорьев, Елена Сапогова, Римма Белякова, Сергей Нестеров, ансамбль «Балаган» и другие.

В консерватории имени Собинова изучают самые разные стили и направления. Символ духовной музыки не только вуза, но и города, — Архиерейский мужской Хор Саратовской митрополии. Руководитель коллектива Александр Занорин считает, что жанр церковных песнопений станет для слушателей своего рода подготовкой к масштабной суточной программе проекта.

Александр Занорин: «Мы изначально поставили своей целью показать всё, что происходит в консерватории, все направления и музыкальные стили. И я, как ректор этого вуза, а также руководитель более шестнадцати лет Архиерейского хора, представляющего традицию церковно-певческого искусства, счёл возможным показать это сегодня, здесь на сцене. Потому что мы в консерватории это изучаем, у нас существует центр такой культовой музыки. Мы поём церковную музыку, музыку старообрядцев. Так что каждый показывает своё направление, в том числе и мы».

«Stabat Mater» Джованни Перголези — с такой программой на сцену Большого зала вышел Поволжский камерный оркестр. В исполнении исключительно молодых музыкантов сочинения Дворжака, Холста, Баха, Шостаковича, Вивальди, Вайнберга звучали на редкость профессионально, свежо и осмысленно. Оно и неудивительно, ведь руководитель коллектива Михаил Мясников не только дирижёр, но и композитор.

Михаил Мясников: «Вся эта история совершенно уникальна, для меня всегда приятно участвовать в чём-то новом. Я считаю, что это очень интересный формат ко дню рождения Саратовской консерватории. Марафон отражает некий культурный пласт не только музыкального вуза, но и города в целом. Для меня знаковые не только выступления с моими двумя коллективами — Поволжским камерным оркестром и студенческим симфоническим, который будет выступать на закрытии марафона. Дело в том, что я закончил когда-то консерваторию как композитор, и сегодня мою музыку в одном из ночных концертов исполняет Игорь Виноградов. Поэтому я вдвойне счастлив, принимать участие в этой удивительной истории».

В вечерних концертах марафона также приняли участие: один из лучших ансамблей медных духовых инструментов «Брандт Брасс» и ансамбль старинной и современной музыки «MUSICA FELICE» — невероятно слаженный коллектив, такое чувство, что ребята играют вместе столько же, сколько лет исполняется Саратовской консерватории.

Ночную программу марафона открыл авторский концерт Валентины Бакулиной «Трепетная музыка в звучащем слове». Рассказы Паустовкого — «Старый повар», «Корзина с еловыми шишками», «Ручьи, где плещется форель» — прозвучали в сопровождении сочинений Моцарта, Грига, Листа и Шумана.

Погрузиться в медитацию под величественные звуки короля инструментов пришло, на удивление, довольно много меломанов. «Орган при свечах» — с такой программой выступила лауреат международных конкурсов, руководитель органного класса Наталья Гольфарб. Для неё играть ночью — дело привычное.

Наталья Гольфарб: «Органисты такой народ, они занимаются тогда, когда зал свободен. А чаще всего, это ночь или раннее утро. Поэтому для меня это очень комфортное время. Я начинала играть в полной темноте, даже не зная сколько людей сидит в зале. Каково же было моё удивление, когда в финале концерта я увидела, что практически все места заняты. Во время исполнения я почувствовала некое единение с музыкой, с залом, а это то, для чего мы живём и работаем».

В то время, когда границы между сном и реальностью становятся слегка размытыми, музыка ощущается, как некая трансформация, внутренний таинственный диалог. В это время на сцене Большого зала Саратовской консерватории звучала завораживающая музыка Средневековья и эпохи Возрождения. Ансамбль «Алиенор» представил программу «У времени нет места» на уникальном марафоне ко дню рождения вуза. В необычной ночной мистерии звучали сочинения Монтеверди, Дауленда, Пёрселла, Машо. Руководитель коллектива — выпускник консерватории имени Собинова Василий Васин: «Для нас очень соблазнительно экспериментировать, искать новые формы, причём, не только в музыкальном выражении, но и в каких-то визуальных вещах. Поэтому программа сделана так, что мы переходим из одного времени в другое. С помощью музыки, света, движения мы перемещаемся из пространства монастырского Средневековья в пространство светского Средневековья, а затем в эпоху Возрождения и барокко. Вообще, очень здорово, что публике интересно, несмотря на глубокую ночь, люди пришли и с удовольствием слушают. Для Саратова, да и не только, марафон — уникальное событие».

Ранние утренние часы — время размышлений и духовных преображений. «Музыка для одного» — сольный концерт с таким названием представил старший преподаватель кафедры специального фортепиано, лауреат международных конкурсов и один из руководителей марафона Игорь Виноградов. Именно ему, собственно говоря, и принадлежит идея этого уникального проекта.

Игорь Виноградов: «Сольную программу я составил из произведений, которые, либо со сценаристическим эффектом, либо несут в себе ощущение одиночества, страха, но это, скорее, философские вопросы. Не хотелось называть концерт как-то отталкивающе, поэтому — „Музыка для одного“. Я начинаю с „Рождества“ Баха и заканчиваю „Эпитафией“ Эшпая. Ещё попробовал подобрать символичный тональный план: из си бемоль мажора в си бемоль минор. Я впервые играю в четыре утра, для меня это экспериментальный концерт в этом смысле. Но я хочу показать, что всё возможно. Публике интересно, люди приходят сюда ночью, чтобы послушать музыку. Для меня это удивительно».

«Ну а теперь, с новыми силами на работу!» — ночную программу марафона в Саратовской консерватории прекрасно подытожил чей-то голос из зала. «Утренняя медитация» с Дмитрием и Еленой Толочковыми и ансамблем ударных инструментов «Crash-band» зарядила энергией и зажигательными ритмами. В программе как академическая, джазовая, этническая, так и электронная музыка.

С семи утра в марафон включились недавние выпускники Саратовской консерватории — талантливые молодые люди и очень яркие исполнители. Среди них Григорий Зотов, Алина Платонова, Ольга Маевская, Раиса Алисова и другие. За ними на сцену Большого зала вышли студенты вуза: Влада Чуприянова , Анатолий Иванович, Юлия Назарова, Дарья Сидорова, Роман Арустамов, Татьяна Цай. В дневных концертах марафона приняли участие ансамбль русских народных инструментов «Лель», эстрадно-симфонический оркестр Bright Light. Выступили также педагоги и студенты разных кафедр.

В день рождения Саратовской консерватории имени Собинова, 21 октября, пройдёт финал марафона. В Большом зале выступит один из старейших творческих коллективов вуза — студенческий симфонический оркестр под руководством Михаила Мясникова. В программе музыка Бетховена, Мендельсона, Прокофьева, Шостаковича, Субботина.

Текст: Марина Сёмина

Фото: Динара Шониёзова