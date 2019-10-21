Лучшие звукорежиссеры соберутся в Москве

Российский музыкальный союз впервые проведет в Москве международный симпозиум «Индустрия звукозаписи академической музыки» 22 и 23 октября. В симпозиуме примут участие ведущий звукорежиссер Мариинского театра Владимир Рябенко, начальник службы звукозаписи Московской филармонии Павел Лаврененков и их зарубежные коллеги.

Для обмена опытом предусмотрены коммуникативные площадки, посвященные концертной звукорежиссуре, бизнес-решениям, авторскому праву и другим вопросам. Также в программе мастер-классы по реставрации и архивированию звукозаписей, мастерингу, студийной звукорежиссуре, музыкальной журналистике и продюсированию. Среди самых ожижаемых мастер-классы Владимира Рябенко и Майка Хэтча на киностудии полного цикла «СинеЛаб», выступающей партнером симпозиума и премии «Чистый звук».

Кроме того, участники симпозиума познакомятся с новинками и звуковыми технологиями компаний Yamaha, Simple Way, «Октава» и других производителей.

Симпозиум проводится в рамках международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук». Регистрация на симпозиум открыта на его сайте.