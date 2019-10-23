Арвид Янсонс: транзит «Латвия-Великобритания»

Встать за пульт вместо заболевшего дирижера и снискать успех – таково начало пути Арвида Янсонса, одного из самых знаменитых музыкантов Латвии. 23 октября – 105 лет со дня его рождения.

Арвид Янсонс известен меломанам прежде всего как дирижер легендарного британского оркестра Халле, в котором маэстро проработал 20 лет, буквально реанимировав коллектив. Оркестр быстро завоевал уважение профессиональных музыкантов и критиков, и сегодня Арвида Янсонса называют первым дирижером латвийского происхождения, достигшим мирового признания.

Янсонс родился в Лиепае. Будучи ребенком из музыкальной семьи, Арвид с 15 лет обучается в Народной консерватории Лиепаи по классу скрипки. Вскоре он — скрипач оркестра Лиепайской оперы и филармонии. В 1940 году дебютирует как дирижёр, заменяя внезапно заболевшего маэстро, под его управлением исполняется оперетта Фреда Раймонда «Голубая маска». Попытка оказывается успешной и Янсонс решает продолжить свое образование в Рижской консерватории, где он учится скрипке, а также берет уроки композиции.

Позже Янсонс становится скрипачом оркестра Латвийской оперы, берет уроки дирижирования у Лео Блеха и окончательно «превращается» из скрипача в дирижёра.

Период дебютов заканчивается должностью главного дирижера оркестра Латвийского радио, с которым Янсонс проработает шесть лет.

В 1952 году Янсонс отправляется в Ленинград, где ассистирует великому Мравинскому. Позже Арвид Янсонс станет одним из дирижёров оркестра Ленинградской филармонии, несколько лет будет руководить этим коллективом, даст десятки концертов в СССР и за границей. Неизменной чертой его репертуара был интерес к музыке современных композиторов. Старейшина петербургской композиторской школы Сергей Слонимский пишет свою третью симфоническую работу по инициативе Янсонса. Интерес Арвида к новой музыке подтверждается и исполнением произведений премьеры Первой симфонии Галины Уствольской, сочинений Люциана Пригожина, Бориса Арапова, Исаака Шварца и других советских композиторов.

Янсонса приглашают дирижировать изарубежными коллективами — Токийским симфоническим и Лондонским Halle. В 60-х Янсонс активно преподает в Германии, Финляндии и Швеции, руководит Международными курсами дирижёрского мастерства в Веймаре, а затем возглавляет кафедру оперно-симфонического дирижирования Ленинградской консерватории.

Продолжая традиции музыкальной семьи, известным дирижером становится исын Арвида — Марис Янсонс. Вот один из советов отца, запомнившихся Марису: «Если тебе трудно принять какое-то решение — умей услышать голос сердца в первую секунду, он подскажет тебе правильное решение. А через две секунды уже начнет мешать разум...».

Текст Натальи Михайловой